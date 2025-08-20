Podróże na dwóch kołach: Rowerem przez dwie mierzeje. Najpiękniejszy szlak nad Bałtykiem

Magdalena Kowalska

Jeśli masz dość zatłoczonych bałtyckich plaż, a do tego marzysz o tym, by zobaczyć mniej popularne miejsca i atrakcje, wybierz się nad polskie morze z rowerem. To najlepszy sposób, by przyjemnie i bez stresu zwiedzić najpiękniejsze zakątki bałtyckiego wybrzeża. Jedne z lepszych i wygodniejszych szlaków prowadzą wzdłuż Mierzei Helskiej i Mierzei Wiślanej. Oferują wygodną nawierzchnię, a przede wszystkim zjawiskowe widoki oraz puste plaże o białym drobnym piasku.

Szlak rowerowy na Mierzei Wiślanej oferuje spektakularny odcinek prowadzący nad plażą
Szlak rowerowy na Mierzei Wiślanej oferuje spektakularny odcinek prowadzący nad plażąMagdalena KowalskaArchiwum autora

Szukasz nieoczywistych pomysłów na wycieczki rowerowe w Polsce i blisko granicy? Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądają popularne ścieżki, ale też poznać mniej znane trasy? Autorka cyklu Podróże na dwóch kołach relacjonuje swoje bliższe i dalsze rowerowe wyprawy, które obfitują nie tylko we wspaniałe widoki, ale też dźwięki i zapachy. Zdradza, na które szlaki się wybrać, jeśli nie masz zbyt dobrej kondycji lub dopiero zaczynasz rowerową przygodę. 

W każdym tekście znajdziesz przydatne wskazówki dotyczące profilu trasy, nawierzchni czy ewentualnych przeszkód. Dowiesz się, czy ścieżka jest przyjazna rodzinom z dziećmi czy kolarzom szosowym. Poznasz propozycje na dłuższe i krótsze wycieczki, dowiesz się, co warto zwiedzić w okolicy i w którym miasteczku czekają największe atrakcje. 

Spis treści:

  1. Bałtycki raj dla rowerzystów - błyszcząca ścieżka i widoki na morze
  2. Mierzeja Helska, czyli jak odkryć "Polskie Malediwy"

Bałtycki raj dla rowerzystów - błyszcząca ścieżka i widoki na morze

Rowerowy szlak wzdłuż Mierzei Wiślanej z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. To nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że oferuje nie tylko imponujący widokowo odcinek biegnący bezpośrednio nad plażą, ale też wygodną i piękną nawierzchnię. Jazda tutaj to prawdziwa przyjemność i możliwość odkrycia mniej znanych atrakcji Pomorza. Szlak rozpoczyna się już w Mikoszewie i ciągnie się aż do Piasków i granicy z Rosją. Całość ma nieco ponad 50 km. 

My postanowiliśmy rozpocząć wycieczkę dopiero w Kątach Rybackich, dzięki czemu szlak tam i z powrotem wyniósł 64 km. Mimo sporych odległości udało się nam zwiedzić najciekawsze miejsca, a nawet odpocząć na dwóch pięknych plażach.

Piaszczysta plaża nad morzem, porośnięta kępami traw i otoczona lasem sosnowym, fale delikatnie rozbijają się o brzeg, a niebo jest bezchmurnie niebieskie z pojedynczym obłokiem.
Ścieżka EuroVelo 10 prowadzi na piękną pustą plażę. Trzeba mieć dużą motywację, żeby wrócić na rowerMagdalena KowalskaArchiwum autora

W Kątach Rybackich ciekawą atrakcją jest rezerwat przyrody, w którym żyje największa kolonia kormoranów w Europie, a także liczne czaple siwe. Przez rezerwat prowadzi edukacyjna ścieżka pieszo-rowerowa. W niewielkiej miejscowości siedzibę ma też Muzeum Zalewu Wiślanego, w którym można zapoznać się z wystawą dotyczącą lokalnego rybołówstwa i szkutnictwa, czyli naprawy niewielkich statków.

Z Kątów aż do przekopu Mierzei Wiślanej prowadzi szeroki utwardzony dukt, który nie jest jednak monotonny. Ścieżka w lesie meandruje, a krótkie, ale strome podjazdy i zjazdy są ciekawym urozmaiceniem. Przede wszystkim jest znacznie oddzielona od dróg publicznych i pozwala na delektowanie się ciszą oraz zapachami lasu i morza. We wrześniu dodatkową atrakcją są bujnie kwitnące w lasach wrzosy. Wkrótce pokonujemy Most Północny na przekopie Mierzei i możemy podziwiać kanał żeglugowy Nowy Świat.

Po kilku kolejnych kilometrach docieramy do najpiękniejszego odcinka trasy - szlak EuroVelo 10 aż do Krynicy Morskiej biegnie bardzo blisko wybrzeża, a na niektórych odcinkach naszym oczom ukazuje się intensywnie niebieskie morze. To świetne miejsce na krótką przerwę i odpoczynek na niemal pustej plaży.

Kolejną atrakcją na szlaku jest Krynica Morska, ale już przed wjazdem do kurortu na rowerzystów czeka nie lada gratka - estetyczne i funkcjonalne wiaty, a także mineralno-żywiczna nawierzchnia, która jest nie tylko wygodna, cicha i bezpieczna, ale też piękna - zjawiskowo połyskuje w słońcu.

Ścieżka rowerowa prowadząca przez sosnowy las, po lewej stronie stoi zaparkowany rower, a po prawej stronie widoczne są żółte znaki kierunkowe informujące o trasach do Krynicy Morskiej i Kątów Rybackich.
Ścieżka przed Krynicą Morską oferuje piękną nawierzchnię z żywicyANDRZEJ ZBRANIECKIEast News

Po minięciu portu rybackiego ścieżka zmienia się w pieszo-rowerową promenadę, z której od czasu do czasu wyłania się widok morza i plaży. Na rowerze z łatwością można zwiedzić całą Krynicę - warto przede wszystkim przejechać przez 4-kilometrową promenadę wzdłuż Zalewu Wiślanego. W czasie przejażdżki jest duża szansa na spotkanie rodziny dzików, które na dobre zadomowiły się w mieście i zyskały nawet własny pomnik. Z głównego szlaku R10 warto też zjechać na dojazd pożarowy prowadzący do wieży widokowej Wielbłądzi Garb - to najwyższa stała wydma na Mierzei Wiślanej, z której widać jednocześnie morze i Zalew Wiślany.

Kilka kilometrów dalej na trasie do Piasków znajduje się druga wieża oferująca panoramiczne widoki - Góra Pirat. To ulubione miejsce ornitologów "polujących" na ptaki - to tutaj przecinają się szlaki migracyjne wielu ptaków, w większości drapieżników.

Rozległe jezioro otoczone bujnym, zielonym lasem, jasne niebo z licznymi białymi chmurami tworzy spokojny, letni krajobraz.
Widok z wieży widokowej na Górze Pirat. To jedno z najlepszych miejsc do obserwacji drapieżnych ptakówZOFIA BAZAKEast News

Po 10 kilometrach jazdy przez nadmorski las docieramy do Piasków i granicy z Rosją. W tej położonej "na końcu świata" osadzie żyje zaledwie 200 osób. To też kolejne miejsce słynące z pięknych i pustych plaż. Rozłożenie koca i chociaż krótki odpoczynek są tu obowiązkowe!

Osoby, które nie lubią wracać tym samym szlakiem, w sezonie mogą skorzystać z rejsów statkiem i z Piasków przedostać się przez Zalew Wiślany do Fromborka (inną opcją jest rejs z Krynicy Morskiej do Elbląga). Stamtąd prowadzi szlak GreenVelo przez Tolkomicko, Elbląg i Nowy Dwór Gdański.

Dwa rowery stojące na piasku przy drewnianym ogrodzeniu prowadzącym na piaszczystą plażę, w tle spokojne morze i kilka osób spacerujących blisko linii wody pod błękitnym niebem.
Szlak wzdłuż Mierzei Wiślanej kończy się na granicy z Federacją RosyjskąZOFIA BAZAKEast News

Mierzeja Helska, czyli jak odkryć "Polskie Malediwy"

Cały szlak wzdłuż Mierzei Helskiej, a więc od Władysławowa do Helu wynosi ok. 35 km. Trasę da się zrobić w obie strony, ale dobrą opcją jest wybranie się pociągiem do Helu i powrót rowerem. Z Trójmiasta najwygodniejszym i najciekawszym sposobem jest przeprawa promem. Dzięki temu zyskasz czas na spokojne zwiedzanie miasteczek lub plażowanie się na jednej z przepięknych pustych plaż. Na szlak rowerowy najlepiej wybrać się przed lub po sezonie, kiedy turystów wchodzących na ścieżki jest znacznie mniej. Cała trasa oferują dobrą nawierzchnię, i nadaje się dla rodzin z dziećmi. Niewielkie przewyższenia są niemal niewyczuwalne.

My decydujemy się na podróż promem z Gdyni. Po ponad godzinnym orzeźwiającym rejsie wita nas port w Helu i charakterystyczna zabudowa dawnej rybackiej wioski. Wzrok przykuwa zwłaszcza latarnia morska, a większość osób udaje się do jednej z największych atrakcji na Mierzei, czyli Fokarium Stacji Morskiej. My kierujemy się na Cypel Helski, przez który prowadzą wygodne drewniane kładki pieszo-rowerowe. Po drodze mijamy Kopiec Kaszubów - ogromny głaz symbolizuje siłę i solidarność Kaszubów.

hel
Przez Cypel Helski prowadzą wygodne drewniane kładki pieszo-rowerowe123RF/PICSEL

Zauroczeni pierwszymi widokami mocniej naciskamy na pedały i zmierzamy w kierunku Juraty. Po kilku kilometrach odbijamy w las, by dostać się do Rezerwatu Przyrody "Helskie Wydmy". To jedno z najpiękniejszych miejsc na Mierzei. Rowery zostawiamy przy drewnianych kładkach prowadzących przed wydmy na wybrzeże. Można się tu delektować ciszą, spokojem i przepięknym krajobrazem. Stąd warto wybrać się na dłuższy spacer w kierunku Juraty (lub podjechać tam rowerem) - dostaniemy się na dziką plażę o białym drobnym piasku. Znajdują się tu liczne płycizny, dzięki którym morze ma niesamowity błękitny kolor. Plażę okalają wysokie wydmowe klify i powiewające na wietrze trawy. Nic dziwnego, że miejsce to zyskało miano "polskich Malediwów". To jedno z niewielu nad Bałtykiem, gdzie można poczuć się jak Robinson Crusoe na bezludnej wyspie.

Dzika, piaszczysta plaża z wysokimi trawami na pierwszym planie, spokojne morze i bezchmurne niebo rozciągające się aż po horyzont.
Między Juratą a Rezerwatem Helskie Wydmy znajdują się dzikie plaże, które nazywane są "Polskimi Malediwami". Króluje tu drobny biały piasek i błękitne płyciznyMagdalena KowalskaArchiwum autora

Wycieczkę rowerową kontynuujemy ścieżką z mniej wygodnej kostki, która prowadzi tuż przy wodach Zatoki Puckiej aż do Juraty. Po zaledwie kilku kilometrach znajdujemy się w Jastarni. Urokliwy kurort może się pochwalić romantycznym molo, latarnią morską oraz wyjątkową ścieżką przyrodniczą Torfowe Kłyle. Z Jastarni wypływają też w rejs po Zatoce tramwaje wodne. Miejscowość ma do zaoferowania bogatą ofertę gastronomiczną, więc warto zostać tu na obiad lub deser.

Drewniane molo ciągnące się w stronę horyzontu, po obu stronach latarnie i metalowe barierki, kilka osób spacerujących w oddali, ławki ustawione wzdłuż poręczy, wokół rozciąga się spokojne morze, na niebie chmury przeplatane błękitem.
Molo w Jastarni wychodzące na Zatokę Pucką zachęca do spacerów zwłaszcza o zachodzie SłońcaZOFIA BAZAKEast News

Z Jastarni prowadzi wygodna asfaltowa ścieżka, którą docieramy do Kuźnicy, a następnie do Chałup. Przyjemność bliskiego kontaktu z morzem psują jednak zamontowane przy brzegu stalowe barierki. Z jednej strony zapewniają większe bezpieczeństwo, z drugiej szpecą krajobraz. W Chałupach warto zobaczyć szerokie piaszczyste plaże i urokliwy port, a spragnieni atrakcji turyści mogą wybrać się do Motylarni lub na widokowy rejs jachtem.

Po krótkim odpoczynku i podziwianiu przepięknego zachodu słońca nad "Małym Morzem", jak mieszkańcy nazywają Zatokę Pucką, kierujemy się do Władysławowa, a następnie przez Swarzewo i Gnieżdżewo do Pucka. Tu szybko zwiedzamy kameralny rynek i promenadę, a następnie udajemy się na dworzec i pociągiem wracamy do Trójmiasta.

Dwa łódki unoszące się na spokojnej wodzie jeziora przy zachodzie słońca, niebo pokryte kolorowymi chmurami odbijającymi się w tafli wody.
Niezwykły rowerowy dzień na Mierzei Helskiej najlepiej zakończyć podziwianiem zachodu słońca nad Zatoką PuckąMagdalena KowalskaArchiwum autora

***

O autorce

Absolwentka filologii polskiej i edytorstwa, pracę zaczęła od redagowania cudzych tekstów, ale szybko przekonała się, że woli pisać własne. Z Interią związana od 2019 r. Tworzy treści o tematyce społecznej i psychologicznej, zachęca do prowadzenia zdrowego stylu życia. Jest miłośniczką słońca i podróży, zwłaszcza rowerowych. Ceni sobie nieodkryte miejsca i szuka własnych ścieżek, by delektować się ciszą i widokami.

