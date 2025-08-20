Złoto polskich lasów pod lupą Katarzyny Bosackiej

Katarzyna Bosacka od lat uczy Polaków, jak mądrze kupować i zdrowo jeść. W pamięci widzów zapisała się jako prowadząca program "Wiem, co jem i co kupuję", w którym w przystępny sposób tłumaczyła, co kryje się w produktach ze sklepowych półek.

Dziś jej działalność przeniosła się do sieci - szczególnie na Instagram, gdzie prowadzi konto śledzone przez setki tysięcy osób. To właśnie tam regularnie publikuje krótkie filmiki edukacyjne, w których łączy swoją wiedzę z lekkim, przystępnym stylem.

Niedawno Bosacka opublikowała materiał poświęcony kurkom - jednemu z najbardziej cenionych grzybów w polskiej kuchni.

"Kurki występują wszędzie, na całej Ziemi, oprócz Antarktydy" - mówi w nagraniu, podkreślając, że ich zasięg jest imponujący i niewiele gatunków grzybów może się z nimi równać.

Dlaczego kurki nie są robaczywe?

Jedną z najbardziej zaskakujących informacji, które zdradziła Bosacka, jest fakt, że kurki niezwykle rzadko bywają robaczywe. Dlaczego tak się dzieje?

Mają w sobie substancję, która zabezpiecza je przed pasożytami i przed owadami. Dlatego kurki prawie nigdy nie są robaczywe

Kurki zawierają naturalny związek chemiczny zwany chitonomannozą. Jest to substancja, która działa jak naturalny odstraszacz dla owadów i pasożytów. Blokuje enzymy w układzie pokarmowym larw i owadów, przez co nie są one w stanie trawić grzyba. W efekcie po prostu omijają kurki szerokim łukiem i wybierają inne gatunki, które są łatwiejsze do strawienia.

Kurki to wyjątkowo zdrowe grzyby. Jako jedyne niemalże nigdy nie są robaczywe Stanislaw Bielski/REPORTER East News

Co ważne, chitomannoza jest całkowicie bezpieczna dla ludzi. Nasz układ pokarmowy nie reaguje na nią w ten sam sposób, więc możemy spokojnie cieszyć się kurkami bez obaw. Dodatkowo badania wskazują, że związek ten może mieć działanie wspierające odporność i łagodnie przeciwpasożytnicze także u ludzi, choć wciąż prowadzi się na ten temat badania. Nie bez powodu kurki od dawna wykorzystywane są w medycynie ludowej - suszone sproszkowane grzyby stosowano np. w kuracjach przeciwko pasożytom jelitowym.

Kurki nie lubią wody

Kolejnym sekretem, o którym mówi Bosacka, jest ich duża "niechęć" do wody. Prezenterka przestrzega:

Jeśli długo je moczymy, to wtedy podczas smażenia czy duszenia staną się gorzkie!

To cenna wskazówka, bo wielu grzybiarzy popełnia ten błąd, mocząc zebrane kurki w misce. Najlepiej oczyścić je na sucho, a jeśli trzeba - zastosować trik z mąką.

"Najlepiej oprószyć je mąką, poczekać chwilę i potem szybciutko umyć na sicie pod bieżącą wodą, żeby wypłukać cały piasek" - radzi Bosacka.

Kurek nie należy moczyć w wodzie. Wystarczy opłukać je na durszlaku Agnieszka Kukiela/REPORTER East News

Inne ciekawostki o kurkach

Kurki to grzyby, które doceniane są nie tylko w Polsce. We Francji znane są jako girolles i uchodzą za prawdziwy rarytas kulinarny, podobnie jak trufle. W kuchni skandynawskiej traktuje się je jak symbol późnego lata i jesieni - pojawiają się w sosach, zapiekankach i nawet w omletach.

Zawierają sporo witamin z grupy B, witaminę D oraz minerały, m.in. potas i żelazo. Są niskokaloryczne i dość lekkostrawne jak na grzyby, dlatego idealnie wpisują się w dietę osób dbających o zdrowie.

Kurki mają też charakterystyczny, delikatnie pieprzny smak, który sprawia, że są rozpoznawalne nawet w mieszance innych grzybów. Nic dziwnego, że tak chętnie sięgają po nie zarówno kucharze amatorzy, jak i profesjonaliści.

