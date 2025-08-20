Dermatolożka wyróżniła cztery typy starzenia się skóry. Warto je znać

Natalia Jabłońska

Starzenie się skóry jest procesem naturalnym i nieodłącznym elementem życia. Nie powinno być powodem do wstydu czy obaw, jednak warto wiedzieć, że u każdej kobiety przebiega ono w inny sposób. Dr Urszula Kozińska, specjalistka dermatologii i medycyny estetycznej, wyróżnia cztery główne typy starzenia się skóry u kobiet. Poznanie ich cech pozwoli nam dobrać skuteczniejsze działania profilaktyczne i zachować zdrowy wygląd cery na dłużej.

Starzenie skóry to proces indywidualny, który zależy od wielu aspektów
Starzenie skóry to proces indywidualny, który zależy od wielu aspektów123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Typ zmęczony - utrata blasku i witalności
  2. Typ muskularny - zmarszczki mimiczne na pierwszym planie
  3. Typ grawitacyjny - opadanie owalu i utrata jędrności
  4. Typ drobnozmarszczkowy - delikatna, sucha skóra z licznymi liniami

Typ zmęczony - utrata blasku i witalności

To rodzaj starzenia, w którym skóra staje się matowa, ziemista i pozbawiona energii. Twarz sprawia wrażenie smutnej i zmęczonej, nawet po odpoczynku. Pojawiają się cienie pod oczami oraz pierwsze zmiany w owalu twarzy, choć bez wyraźnego opadania.

Typ zmęczony najczęściej występuje u osób o szczupłej, podłużnej twarzy.

W profilaktyce kluczowe są antyoksydanty w diecie i kosmetykach, a także zabiegi rewitalizujące, które przywracają skórze promienny wygląd.

Typ muskularny - zmarszczki mimiczne na pierwszym planie

U osób z mocno zarysowanymi rysami twarzy i silną strukturą mięśni, skóra długo zachowuje jędrność, jednak pojawiają się wyraźne bruzdy i zmarszczki mimiczne.

Proces starzenia w tym przypadku przebiega głównie przez utrwalanie się linii powstających podczas mimiki, a nie przez wiotczenie czy utratę objętości.

Jak podkreśla w poście dr Urszula Kozińska, skuteczna pielęgnacja powinna koncentrować się na redukcji zmarszczek, m.in. poprzez relaksację mięśni twarzy i stosowanie składników wygładzających.

Angelina Jolie w eleganckiej białej sukni z długimi blond włosami pozuje na tle ciemnej ściany z białym napisem Chopard.
Typ muskularny cechuje się tym, że na twarzy pojawiają się wyraźne bruzdyTom Nicholson/ShutterstockEast News

Typ grawitacyjny - opadanie owalu i utrata jędrności

Określany też jako deformacyjny, ten typ starzenia charakteryzuje się wyraźnym opadaniem tkanek twarzy. Pojawiają się tzw. "chomiki", czyli opadające policzki, drugi podbródek, a skóra w dolnej części twarzy i na szyi traci sprężystość. Towarzyszy temu tendencja do obrzęków, zwłaszcza porannych. Najczęściej występuje u osób z pełniejszymi, zaokrąglonymi rysami.

Profilaktyka powinna obejmować zabiegi liftingujące, przywracające objętość i podtrzymujące owal twarzy.

Brigitte Bardot o jasnych, rozwianych włosach z lekkimi lokami, ubrana w ciemny żakiet, patrzy prosto w obiektyw. Jej twarz wyrażająca spokój i powagę, na tle rozmytego wnętrza.
 Brigitte Bardot w tym roku obchodzi 91 lat  ERIC FEFERBERGAFP

Typ drobnozmarszczkowy - delikatna, sucha skóra z licznymi liniami

W tym przypadku na twarzy pojawia się wiele drobnych, płytkich zmarszczek. Skóra staje się cieńsza, sucha i bardziej wrażliwa, traci też elastyczność. Występuje mała skłonność do opadania owalu czy powstawania "chomików".

Ten typ dotyczy zwykle osób o delikatnej budowie i naturalnie suchej cerze.

Najlepszym wsparciem są intensywne kuracje nawilżające, ochrona przed utratą wody i stymulacja produkcji kolagenu.

