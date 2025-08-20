Typ zmęczony - utrata blasku i witalności

To rodzaj starzenia, w którym skóra staje się matowa, ziemista i pozbawiona energii. Twarz sprawia wrażenie smutnej i zmęczonej, nawet po odpoczynku. Pojawiają się cienie pod oczami oraz pierwsze zmiany w owalu twarzy, choć bez wyraźnego opadania.

Typ zmęczony najczęściej występuje u osób o szczupłej, podłużnej twarzy.

W profilaktyce kluczowe są antyoksydanty w diecie i kosmetykach, a także zabiegi rewitalizujące, które przywracają skórze promienny wygląd.

Typ muskularny - zmarszczki mimiczne na pierwszym planie

U osób z mocno zarysowanymi rysami twarzy i silną strukturą mięśni, skóra długo zachowuje jędrność, jednak pojawiają się wyraźne bruzdy i zmarszczki mimiczne.

Proces starzenia w tym przypadku przebiega głównie przez utrwalanie się linii powstających podczas mimiki, a nie przez wiotczenie czy utratę objętości.

Jak podkreśla w poście dr Urszula Kozińska, skuteczna pielęgnacja powinna koncentrować się na redukcji zmarszczek, m.in. poprzez relaksację mięśni twarzy i stosowanie składników wygładzających.

Typ muskularny cechuje się tym, że na twarzy pojawiają się wyraźne bruzdy Tom Nicholson/Shutterstock East News

Typ grawitacyjny - opadanie owalu i utrata jędrności

Określany też jako deformacyjny, ten typ starzenia charakteryzuje się wyraźnym opadaniem tkanek twarzy. Pojawiają się tzw. "chomiki", czyli opadające policzki, drugi podbródek, a skóra w dolnej części twarzy i na szyi traci sprężystość. Towarzyszy temu tendencja do obrzęków, zwłaszcza porannych. Najczęściej występuje u osób z pełniejszymi, zaokrąglonymi rysami.

Profilaktyka powinna obejmować zabiegi liftingujące, przywracające objętość i podtrzymujące owal twarzy.

Brigitte Bardot w tym roku obchodzi 91 lat ERIC FEFERBERG AFP

Typ drobnozmarszczkowy - delikatna, sucha skóra z licznymi liniami

W tym przypadku na twarzy pojawia się wiele drobnych, płytkich zmarszczek. Skóra staje się cieńsza, sucha i bardziej wrażliwa, traci też elastyczność. Występuje mała skłonność do opadania owalu czy powstawania "chomików".

Ten typ dotyczy zwykle osób o delikatnej budowie i naturalnie suchej cerze.

Najlepszym wsparciem są intensywne kuracje nawilżające, ochrona przed utratą wody i stymulacja produkcji kolagenu.

Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybierania Content Studio