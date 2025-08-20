Dermatolożka wyróżniła cztery typy starzenia się skóry. Warto je znać
Starzenie się skóry jest procesem naturalnym i nieodłącznym elementem życia. Nie powinno być powodem do wstydu czy obaw, jednak warto wiedzieć, że u każdej kobiety przebiega ono w inny sposób. Dr Urszula Kozińska, specjalistka dermatologii i medycyny estetycznej, wyróżnia cztery główne typy starzenia się skóry u kobiet. Poznanie ich cech pozwoli nam dobrać skuteczniejsze działania profilaktyczne i zachować zdrowy wygląd cery na dłużej.
Typ zmęczony - utrata blasku i witalności
To rodzaj starzenia, w którym skóra staje się matowa, ziemista i pozbawiona energii. Twarz sprawia wrażenie smutnej i zmęczonej, nawet po odpoczynku. Pojawiają się cienie pod oczami oraz pierwsze zmiany w owalu twarzy, choć bez wyraźnego opadania.
Typ zmęczony najczęściej występuje u osób o szczupłej, podłużnej twarzy.
W profilaktyce kluczowe są antyoksydanty w diecie i kosmetykach, a także zabiegi rewitalizujące, które przywracają skórze promienny wygląd.
Typ muskularny - zmarszczki mimiczne na pierwszym planie
U osób z mocno zarysowanymi rysami twarzy i silną strukturą mięśni, skóra długo zachowuje jędrność, jednak pojawiają się wyraźne bruzdy i zmarszczki mimiczne.
Proces starzenia w tym przypadku przebiega głównie przez utrwalanie się linii powstających podczas mimiki, a nie przez wiotczenie czy utratę objętości.
Jak podkreśla w poście dr Urszula Kozińska, skuteczna pielęgnacja powinna koncentrować się na redukcji zmarszczek, m.in. poprzez relaksację mięśni twarzy i stosowanie składników wygładzających.
Typ grawitacyjny - opadanie owalu i utrata jędrności
Określany też jako deformacyjny, ten typ starzenia charakteryzuje się wyraźnym opadaniem tkanek twarzy. Pojawiają się tzw. "chomiki", czyli opadające policzki, drugi podbródek, a skóra w dolnej części twarzy i na szyi traci sprężystość. Towarzyszy temu tendencja do obrzęków, zwłaszcza porannych. Najczęściej występuje u osób z pełniejszymi, zaokrąglonymi rysami.
Profilaktyka powinna obejmować zabiegi liftingujące, przywracające objętość i podtrzymujące owal twarzy.
Typ drobnozmarszczkowy - delikatna, sucha skóra z licznymi liniami
W tym przypadku na twarzy pojawia się wiele drobnych, płytkich zmarszczek. Skóra staje się cieńsza, sucha i bardziej wrażliwa, traci też elastyczność. Występuje mała skłonność do opadania owalu czy powstawania "chomików".
Ten typ dotyczy zwykle osób o delikatnej budowie i naturalnie suchej cerze.
Najlepszym wsparciem są intensywne kuracje nawilżające, ochrona przed utratą wody i stymulacja produkcji kolagenu.
