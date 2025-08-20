Filtr w pralce: mały, ale ważny mechanizm

Filtr w pralkach automatycznych to jedna z najczęściej awaryjnych części pralki, ponieważ odgrywa ważną rolę w urządzeniu. To właśnie on zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia z bębna i chroni pompę odpływową. W filtrze najczęściej zatrzymuje się wszystko to, co pozostało w naszych kieszeniach w trakcie prania albo inne drobne przedmioty, które trafiają przypadkowo do bębna.

Jeśli prawidłowo użytkujemy pralkę, to filtr będzie zapychał się albo sporadycznie, albo wcale, ale nie oznacza to, że nie trzeba go regularnie czyścić. Jeśli będzie brudny, to może dojść np. do sytuacji, że nasze pranie oraz wnętrze urządzenia będzie nieprzyjemnie pachnieć.

Kiedy czyścić filtr w pralce?

Zanim odkręcimy filtr, połóżmy na podłodze chłonną ścierkę alenaloginova@gmail.com 123RF/PICSEL

Najczęściej o istnieniu filtra pralki przypominamy sobie (albo dowiadujemy się), kiedy w trakcie prania urządzenie przestaje normalnie działać. Zazwyczaj wtedy, kiedy w trakcie cyklu, nie może odwirować zawartości bębna lub nie pobiera wody. Oczywiście, wtedy pierwszą czynnością jest wyczyszczenie omawianej części pralki, ale taka okazjonalna czynność to zdecydowanie za rzadko.

Okazuje się, że filtr w pralce trzeba czyścić regularnie i powinno się tę czynność powtarzać co najmniej raz na dwa miesiące. Oczywiście, można to zrobić samodzielnie i nie jest to trudne zadanie. Najpierw trzeba go zlokalizować: zazwyczaj znajduje się na froncie pralki w dolnej części tuż za klapką.

Jak wyczyścić filtr w pralce?

Filtr pralki znajduje się w dolnej części urządzenia alenaloginova@gmail.com 123RF/PICSEL

Jeśli udało nam się zlokalizować filtr pralki, to czas go wyczyścić. Zanim go odkręcimy, warto dokładnie mu się przyjrzeć od zewnątrz. W niektórych urządzeniach, tuż obok filtra, znajduje się wężyk spustowy, który ułatwia konserwację. Wystarczy go wyciągnąć i za jego pomocą pozbyć się nadmiaru wody (trzeba zlać ją do płaskiego pojemnika) przed rozkręceniem filtra. Teraz, nawet po jego użyciu, warto pod pralkę podłożyć chłonną ścierkę i powoli odkręcać filtr (z pewnością będzie wyciekać woda). Kiedy uda nam się go wyciągnąć można go wyczyścić.

W pierwszej kolejności ostrożnie wyciągamy wszelkie zanieczyszczenia z filtra oraz znajdujące się tam przedmioty (resztki papieru, monety, drobne rzeczy), a dopiero później zabieramy się za faktyczne czyszczenie. Jak go wyczyścić? Czasami wystarczy przepłukać go pod bieżącą wodą, ale czasami, kiedy zgromadziły się na nim osady, można skorzystać z nieagresywnych środków chemicznych.

Oczywiście, można także sięgnąć po naturalne środki: w takim wypadku można sięgnąć po wodę z octem wymieszaną w stosunku 1:1 i filtr umieścić w przygotowanym płynie na kilkadziesiąt minut.

