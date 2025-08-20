Zlokalizuj, odkręć i wyczyść. Skasujesz numer fachowca od pralki

Zapewne każdy z nas ma w małym palcu patenty na czyste i pachnące pranie. Nie wolno jednak zapominać o tym, że sama pralka wymaga regularnego czyszczenia. Nie chodzi o to, aby pielęgnować dozownik na detergent i bęben, ale także na filtr, który odgrywa niebagatelną rolę w prawidłowej pracy urządzenia. Aby uniknąć kosztownych napraw, szybkiej wymiany sprzętu oraz żeby samo pranie nie sprawiało nam problemu, czas zadbać o filtr w pralce.

Filtr w pralce: mały, ale ważny mechanizm

Filtr w pralkach automatycznych to jedna z najczęściej awaryjnych części pralki, ponieważ odgrywa ważną rolę w urządzeniu. To właśnie on zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia z bębna i chroni pompę odpływową. W filtrze najczęściej zatrzymuje się wszystko to, co pozostało w naszych kieszeniach w trakcie prania albo inne drobne przedmioty, które trafiają przypadkowo do bębna.

Jeśli prawidłowo użytkujemy pralkę, to filtr będzie zapychał się albo sporadycznie, albo wcale, ale nie oznacza to, że nie trzeba go regularnie czyścić. Jeśli będzie brudny, to może dojść np. do sytuacji, że nasze pranie oraz wnętrze urządzenia będzie nieprzyjemnie pachnieć.

    Kiedy czyścić filtr w pralce?

    Otwarty dolny panel pralki automatycznej, widoczny korek filtra, z którego wycieka woda na położony pod spodem ręcznik w paski.
    Zanim odkręcimy filtr, połóżmy na podłodze chłonną ścierkęalenaloginova@gmail.com123RF/PICSEL

    Najczęściej o istnieniu filtra pralki przypominamy sobie (albo dowiadujemy się), kiedy w trakcie prania urządzenie przestaje normalnie działać. Zazwyczaj wtedy, kiedy w trakcie cyklu, nie może odwirować zawartości bębna lub nie pobiera wody. Oczywiście, wtedy pierwszą czynnością jest wyczyszczenie omawianej części pralki, ale taka okazjonalna czynność to zdecydowanie za rzadko.

    Okazuje się, że filtr w pralce trzeba czyścić regularnie i powinno się tę czynność powtarzać co najmniej raz na dwa miesiące. Oczywiście, można to zrobić samodzielnie i nie jest to trudne zadanie. Najpierw trzeba go zlokalizować: zazwyczaj znajduje się na froncie pralki w dolnej części tuż za klapką.

      Jak wyczyścić filtr w pralce?

      Otwarty filtr pralki z widocznymi śmieciami i drobnymi przedmiotami w komorze filtra, wyjęta pokrywa filtra i gumowa rurka do spuszczania wody na tle ceramicznej podłogi.
      Filtr pralki znajduje się w dolnej części urządzeniaalenaloginova@gmail.com123RF/PICSEL

      Jeśli udało nam się zlokalizować filtr pralki, to czas go wyczyścić. Zanim go odkręcimy, warto dokładnie mu się przyjrzeć od zewnątrz. W niektórych urządzeniach, tuż obok filtra, znajduje się wężyk spustowy, który ułatwia konserwację. Wystarczy go wyciągnąć i za jego pomocą pozbyć się nadmiaru wody (trzeba zlać ją do płaskiego pojemnika) przed rozkręceniem filtra. Teraz, nawet po jego użyciu, warto pod pralkę podłożyć chłonną ścierkę i powoli odkręcać filtr (z pewnością będzie wyciekać woda). Kiedy uda nam się go wyciągnąć można go wyczyścić.

      W pierwszej kolejności ostrożnie wyciągamy wszelkie zanieczyszczenia z filtra oraz znajdujące się tam przedmioty (resztki papieru, monety, drobne rzeczy), a dopiero później zabieramy się za faktyczne czyszczenie. Jak go wyczyścić? Czasami wystarczy przepłukać go pod bieżącą wodą, ale czasami, kiedy zgromadziły się na nim osady, można skorzystać z nieagresywnych środków chemicznych.

      Oczywiście, można także sięgnąć po naturalne środki: w takim wypadku można sięgnąć po wodę z octem wymieszaną w stosunku 1:1 i filtr umieścić w przygotowanym płynie na kilkadziesiąt minut.

