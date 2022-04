W czwartek odbyła się, reaktywowana po siedmiu latach przerwy, gala Wiktorów. Nie obyło się bez kontrowersji, bo część nominowanych gwiazd zbojkotowała imprezę, swoją obecność odwołał także zaproszony Sting. Zamiast gwiazdora, na scenie pojawiła się za to Edyta Górniak, która przyznała się do występu z playbacku, co już podczas transmisji odnotowali fani gwiazdy.

Telewizja Polska, która organizowała galę zdaje się jednak nie zauważać tych niedociągnięć, bo w głównych wydaniach "Wiadomości" wyemitowano już dwa materiały na temat czwartkowego wydarzenia. W pierwszej relacji skupiono się na wątkach ukraińskich, których nie brakowało podczas Wiktorów. Na scenie pojawiła się m.in. mała Amelka, która u boku Katarzyny Łaski zaśpiewała wielki hit z filmu "Kraina lodu", "Mam tę moc". Z gratulacjami pospieszyła jej mama, która kilka tygodni temu nagrała córkę, gdy ta śpiewała ten utwór w jednym z ukraińskich schronów.

Podczas gali miało miejsce także przemówienie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który został odznaczony honorowym SuperWiktorem.

"Wiadomości" poinformowały o sukcesie Aleksandra Sikory. Prezenter wyróżniony!

Wczoraj w niedzielnym wydaniu "Wiadomości" ponownie wyemitowano materiał na temat czwartkowej gali. Tym razem skupiono się na nagrodach dla pracowników Telewizji Polskiej i odnotowano sukces Aleksandra Sikory, znanego widzom z programu "Pytanie na śniadanie".

- Wróciły po 7 latach i cały czas jest o nich głośno. Gala rozdania Wiktorów wzbudziła niemałe emocje, wyróżnienia przypadły także naszym koleżankom z Telewizji Polskiej - i nie mówimy tu tylko o tych przyznanych przez Akademię Telewizyjną

- zapowiedział materiał - Michał Adamczyk.

Już na początku materiału poinformował on o sukcesie prezentera Aleksandra Sikory, który w ankiecie na jednym z portali internetowych uznany został za najlepiej ubraną gwiazdę podczas gali! Główny zainteresowany sukces skomentował słowami: "Szata wydaje człeka obyczaje".

W niedzielnej relacji odnotowano także najważniejsze wydarzenia gali i jej głównych laureatów. Przypomnijmy, że Sportowcem Roku został Robert Lewandowski, Twórcą Roku Jan Holoubek, a Wiktora Publiczności otrzymała Ida Nowakowska. Artystą Sceny Roku została Sanah, a Odkryciem nasz reprezentant na tegorocznym konkursie Eurowizji, Krystian Ochman.

