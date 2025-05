Dodatkowym uzupełnieniem diety jest hummus (pasta bazująca na ciecierzycy). Można przygotować go własnoręcznie, można kupić w sklepie, upewniając się, że jest dobrej jakości i bez zbędnych dodatków. Znakomicie syci i może być podawany jako dip do surowych warzyw.

Zadbaj o to, by mieć dostęp do jajek - niezwykle odżywczych i pozwalających na przyrządzenie różnych posiłków. Od jajecznicy na parze, poprzez omlety, aż do szakszuki. Wędzony filet z kurczaka też przyda się na czarną godzinę, kiedy nie masz czasu na gotowanie. Produkty o wysokiej zawartości białka sprzyjają budowie masy mięśniowej, co jest ważne w kontekście podejmowania aktywności fizycznej. Przede wszystkim jednak sycą, przez co zapobiegają podjadaniu i uciekaniu myślami w kierunku kalorycznych potraw.