Aleksandra Żebrowska zyskała dużą popularność na Instagramie, ponieważ jako młoda mama nie idealizuje macierzyństwa, tylko pokazuje, że podchodzi do niego z dużym dystansem.

Jej nieidealne zdjęcia sprawiają, że inne matki czują wsparcie i brak presji, która w dzisiejszych czasach często bywa na nich wywierana, a przecież nikt nie jest perfekcyjny. Zwłaszcza, jeśli ma na głowie wychowanie trójki małych dzieci.

Dlatego właśnie jej profil w social mediach cieszy się tak dużym zainteresowaniem.



Niedawno Ola Żebrowska znów zaskoczyła swoim zdjęciem. Tym razem pokazała, jak karmi najmłodszego synka na podłodze.



Aleksandra Żebrowska "nie zdążyła się ubrać"

"Nie zdążyłam się dzisiaj ubrać" - stwierdziła, co zresztą jest zupełnie normalne przy małym dziecku.



Aleksandra i Michał Żebrowski w zeszłym roku powitali na świecie małego Feliksa, który jest ich trzecim synem.



"To ja. 87% czasu", "jak ja to znam", "a po co się ubierać na chwilę" - zareagowały fanki na widok jej fotki.

Jak widać, większość młodych mam zna taką sytuację z autopsji!



Aleksandra Żebrowska ma bałagan w domu

Na tym jednak nie koniec, bo followersi zauważyli też, że Aleksandra Żebrowska nie próbuje na siłę ukrywać drobnego chaosu w domu.



"Czyli nie tylko ja mam kryzysowy bałagan przy trzecim dziecku" - dostrzegła jedna z fanek.



Nietypowy element wystroju wnętrz w domu Aleksandry i Michała Żebrowskich

Najbardziej jednak nietypowa na całym zdjęciu okazała się podłoga, a właściwie jeden z jej elementów, który okazał się dość nietypowy!





"tam jest cegła na podłodze?" mega mi się podoba to rozwiązanie z cegłami!",



Wy też jesteście zaskoczeni?

