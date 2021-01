​Alżbeta Lenska zdradziła swój sposób na to, jak wyjść z psychicznego dołka

Zimno, szaro, deszczowo. Panująca za oknem aura nie wpływa dobrze na nasz nastrój. A jeśli dodać do tego przedłużającą się pandemię i spowodowaną nią kwarantannę, nie można się dziwić, ze wielu ludzi skarży się na spadek formy psychicznej. Jedną z takich osób jest popularna aktorka Alżbeta Lenska, która ostatnio nie ukrywała, że brakuje jej energii. Teraz jednak ujawniła, że znalazła sposób na to, jak sobie poradzić z psychicznym dołem.

Zdjęcie Aktorka znalazła sposób, by poradzić sobie z obniżonym nastrojem /Artur Zawadzki /Reporter

Wielu aktorów narzeka na brak pracy w czasie pandemii, jednak Alżbeta Lenska z pewnością do tego grona nie należy. Od lat nie dostawała tak wielu propozycji zawodowych, jak obecnie - w grudniu dołączyła do obsady serialu "M jak miłość" w którym gra w żonę ordynatora Jerzego Argasińskiego (w którego wciela się Karol Strasburger), a od 4 stycznia 2021 możemy ją oglądać także w serialu TVN "Dobre, podaj dalej", w którym aktorka dostała główną rolę. Grana przez nią bohaterka Alka to miłośniczka stylu życia less waste, która postanowiła rozkręcić nowy biznes.

Reklama

Mimo wyjątkowo dobrej passy zawodowej i tego, że kilkanaście tygodni temu łagodnie przeszła chorobę COVID-19, Lenska skarżyła się ostatnio w nagraniach na instastory na gorszy nastrój. Wspominała, że brakuje jej energii i twierdziła, że "musi się odgrzebać". Okazuje się, że aktorka znalazła sposób, jak sobie z tym obniżonym nastrojem poradzić. Teraz podzieliła się nim z internautami na Instagramie.

"(...) za każdym razem, kiedy dopada mnie gorszy humor, muszę powtarzać Sobie słowa zebrane od kilku bliskich mi osób:

- każdy miewa gorszy humor

- nie martw się tym, tylko daj sobie pozwolenie na chwilę spadku energii

- daj sobie chwilę, ale nie analizuj za długo

- wróci ten lepszy humor, jak dasz sobie chwilę wytchnienia

Dlaczego? Bo każdy miewa dołki małe lub duże, tylko trzeba je akceptować z pozytywnym nastawieniem, że zawsze wyjdzie słońce - napisała w najnowszym poście aktorka.