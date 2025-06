Kluczowy zabieg dla lilii. Nie przegap terminu, a zakwitną po raz drugi

Podłoże powinno być żyzne, przepuszczalne i przewiewne. W przypadku pielęgnacji lilii to dopiero połowa sukcesu. Roślina musi mieć stały dostęp do wody, ale trzeba pilnować, by podłoże nie było zbyt wilgotne. Złoty środek? Posadzenie rośliny nieco wyżej, na niewielkim wzniesieniu. To pomoże w odpływie nadmiaru wody. Warto o tym pamiętać, bo w przeciwnym razie ich cebule zaczną gnić. Z drugiej strony należy pamiętać, by nie dopuścić do nadmiernego przesuszenia podłoża.