Lipiec to miesiąc pełen słońca, wakacyjnych przygód i wolności - i zdecydowanie należy on do ciebie. Energia lata idealnie współgra z twoją potrzebą zmian i nowych doświadczeń oraz nawiązywania znajomości i romantycznych relacji. Uważaj jednak na twoją skłonność do ucieczki, gdy sprawy stają się zbyt poważne - czasem warto zostać i zmierzyć się z rzeczywistością.