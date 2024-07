Angelina Jolie ma już tego dość? Apeluje do byłego męża

Choć Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się lata temu, to wciąż łączy ich wiele spraw i to niestety niezbyt przyjemnych. Aktorka ma dość ciągnących się latami sądowych sporów i apeluje do męża o ujawnienie informacji dotyczących niesławnego lotu samolotem, który zakończył ich małżeństwo.