Anita Sokołowska to aktorka, znana głównie z seriali "Na dobre i na złe" oraz "Przyjaciółki". To przede wszystkim druga z tych produkcji sprawiła, że zyskała ogromną sympatię widzów, a także mnóstwo obserwatorów w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi Sokołowską już 386 tys. internautów, którzy chętnie komentują jej posty.

Małgorzata Ohme radzi, jak dobrze żyć. Oto do czego zachęca internautów Serialowa Zuza w przeciwieństwie do aktorki lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem i jest nieco ekstrawagancka. Sokołowska prywatnie raczej pozostaje wierna klasycznym fryzurom, w których czuje się najlepiej - jak dotąd nie zdecydowała się na radykalne zmiany, aż do niedawna. Jeszcze w ubiegłym roku nosiła dłuższe włosy za ramiona, pozostając przy brązowym kolorze kosmyków. Już jakiś czas temu postanowiła jednak je skrócić na długość sięgającą do żuchwy, a teraz zdecydowała się na jeszcze radykalniejsze cięcie i zmianę koloru. Całość sprawiła, że wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas. Mimo wszystko fanom bardzo się podoba jej nowy wizerunek.

Metamorfoza Anity Sokołowskiej. Na jaką fryzurę się zdecydowała?

Śmiałyśmy się dziś z @da_midays , ze zostawiłam u Niej z 2 kg włosów... napisała pod postem w mediach społecznościowych Anita Sokołowska

Nowa fryzura Anity Sokołowskiej to krótko ścięte, pocieniowane włosy i przysłaniająca twarz grzywka. Co więcej, aktorka - od lat wierna kasztanowym włosom, zdecydowała się na znaczne ich przyciemnienie. Co na to fani Sokołowskiej? Ilość komplementów w komentarzach świadczy o tym, że są absolutnie na tak. Internauci uważają, że aktorka wygląda "świeżo", a nowa fryzura dodała jej wdzięku i odjęła lat. Co ciekawe piszą też, że w nowej fryzurze przypomina Tatianę Okupnik.

- Super wyglądasz Anita.

- Bardzo ładnie Pani w nowej fryzurze, wygląda w niej Pani jak Pani Tatiana Okupnik.

- Cudownie! Bardzo młodzieżowo.

Też jesteście tego zdania?

