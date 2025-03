Waga - 2025-03-31 / 2025-04-06

As kielichów, odwrócona siódemka denarów, trójka buław. W tym tygodniu poczujesz energię i siłę do wprowadzenia zmian. W pracy na etacie będziesz ambitny i usilnie dążył do wyznaczonego celu. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały zmierzyć się z nudą i zastojem oraz wymyśleć nowy plan, aby ruszyć biznes z miejsca. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny spróbować w sposób bardziej jasny pokazać swoje umiejętności i talenty. W sprawach finansowych bez zmian, warto więc poszukać różnych pomysłów, jak zwiększyć swój budżet. W weekend poczytaj tematycznych książek.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell