Spis treści: 01 Katarzyna Zdanowicz - dlaczego odeszła z TVN?

02 Katarzyna Zdanowicz: dla mnie Polsat jest lepszy

Katarzyna Zdanowicz rozstała się z TVN24 w połowie października 2021 r. Pracowała tam od 2012 r. Zaczynała od prowadzenia pasma "Dzień na żywo", po dwóch latach została prowadzącą program "Polska i świat".

O odejściu Katarzyny Zdanowicz z TVN24 jako pierwszy wspomniał "Press". W rozmowie z magazynem potwierdziła informację i zaznaczyła, że nie została zwolniona - odejście z TVN było jej decyzją. Przez lata jej komentarze na ten temat były konsekwentnie zdawkowe.

Reklama

Katarzyna Zdanowicz - dlaczego odeszła z TVN?

- Dlaczego tak naprawdę, naprawdę, odeszłaś z TVN - zapytał Żurnalista.

Katarzyna Zdanowicz postanowiła posłużyć się tu metaforą małżeństwa i stanowczo zaznaczyła, że bardzo nie lubi sytuacji - również w życiu prywatnym - gdy dwoje ludzi, którzy się rozstają, nagle zaczynają opowiadać o sobie same najgorsze rzeczy. - Przez jakiś czas tworzyli ten związek, a potem nagle opowiada się tylko to, co złe. Nie lubię tego nawet wśród znajomych, odcinam takie sytuacje. Nie jest tak, że tylko jedna strona ma rację - mówi Zdanowicz.

Wymieniłam się ze swoim pracodawcą argumentami, dlaczego chciałabym odejść, on powiedział mi swoje rzeczy. Uważam to za rozmowę zamkniętą, poufną między nami. Wydaje mi się, że gdybym o tym publicznie mówiła, to świadczy to o mnie, o braku klasy i szacunku.

Zdjęcie Gościniami nowego odcinka videocastu "Zdanowicz pomiędzy wersami" będą Katarzyna Dowbor i Agnieszka Dygant / INTERIA.PL

- Jednak przez wiele lat tam byłam. Cieszę się, że tam byłam, dużo się nauczyłam, nigdy bym nie wymazała tego etapu ze swojego życia. Ale w pewnym momencie pewne drogi się rozchodzą, pewne etapy kończą - wyjaśnia.

To jest jak z klepsydrą, jak ten piasek z góry opadnie i wszystkie ziarenka są na dole, nie ma takiej siły, żeby poszły do góry. Pewne etapy trzeba pozamykać i iść dalej.

Żurnalista zwrócił uwagę, że wyglądało to, jakby ktoś z Polsatu przyszedł i powiedział, że ma na nią pomysł - bardziej rozległy i większy, niż to, co możesz realizować w TVN.



- A może to ja miałam pomysł, a Polsat dał mi taką możliwość?

Katarzyna Zdanowicz: dla mnie Polsat jest lepszy

Na pytanie Żurnalisty, czym Polsat jest lepszy od TVN?- TVN jest inny, Polsat też jest inny. Polsat dał mi dużo możliwości działania w różnych formach. Dla mnie jest lepszy.

Zdanowicz ma tę możliwość porównania, ponieważ nie tylko przeszła z TVN do Polsatu, ale wcześniej z Polsatu do TVN. Zaznacza, że po tych latach.

Moje przejście z TVN do Polsatu wydarzyło się w bardzo dobrym momencie mojego życia i pozwoliło rozwijać się na wielu różnych płaszczyznach.



Zobacz też: Katarzyna Zdanowicz pokazała, jak szykuje się do programu. Fani komplementują