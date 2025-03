Panna - 2025-03-31 / 2025-04-06

Czwórka buław, Transformacja, odwrócona szóstka buław. Aura tego tygodnia przyniesie więcej możliwości do samorozwoju. W pracy na etacie nie odkładaj spraw na później, tylko staraj się na bieżąco robić to, co do Ciebie należy. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą w stosunkach z innymi ludźmi powinny wykazać się większą dyplomacją, a osiągną sukces. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na to, że ich wysiłki zostaną zauważone. W sprawach finansowych zwróć uwagę na swój stosunek do oszczędności, bo okazuje się, że czasem przesadzasz.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell