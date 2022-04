Anna Lewandowska w sukni ślubnej! Szykuje drugi ślub?

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski uchodzą za małżeństwo niemal idealne. Para poznała się w 2007 roku na obozie sportowym, a w 2013 roku wzięła ślub.

Od tego czasu nie mieli nawet jednego gorszego momentu, nie mówiąc już o poważniejszym kryzysie. Doczekali się dwóch wspaniałych córek, a dzień ślubu ciągle wspominają ze wzruszeniem.

Do obchodów rocznicy, którą zawsze należycie świętują, jest jeszcze trochę czasu, ale ostatnio podczas wizyty u projektanta Macieja Zienia, Anna Lewandowska przymierzyła... suknię ślubną.

Pokazała ślubną kreację podczas przymiarek innych stylizacji. Nowe dzieło Macieja Zienia tak zachwyciło trenerkę, że postanowiła zobaczyć suknię na sobie.

"Mam ogromny sentyment" - wyznała Anna Lewandowska, mając na myśli to, że to właśnie Maciej Zień projektował jej suknię, którą miała na sobie 22 czerwca 2013 roku w dniu jej ślubu.

Keacja, którą przymierzyła Anna Lewandowska ma elementy, które także znalazły się w jej sukni ślubnej z 2013 roku. Nic więc w tym dziwnego, że wspomnienia odżyły, a u gwiazdy w oczach pojawiły się łzy wzruszenia.

Może to zdarzenie sprawi, że Anna i Robert Lewandowscy zaplanują odnowienie przysięgi małżeńskiej, a trenerka będzie miała wówczas okazję do założenia nowej kreacji? To z pewnością byłoby przepiękne wydarzenie, podczas którego nie zabrakłoby wzruszeń i... wspomnień.

Zdjęcie Anna Lewandowska w sukni ślubnej u Macieja Zienia / @annalewandowskahpba / Instagram

