Drewniany domek do zabawy pojawił się w ogrodzie Lewandowskich w sierpniu ubiegłego roku. To prezent dla Klary i Laury, który podarowali dziewczynkom rodzice. Tuż po powrocie z wakacji na dzieci czekała w ogrodzie wyjątkowa niespodzianka.

Domek do zabawy za 20 tys. zł

Robert Lewandowski jest jednym z najpopularniejszych piłkarzy w Polsce. Napastnik Bayernu Mnachium wraz z rodziną mieszka na co dzień w Monachium, w willi, która miała kosztować sportowca około 10 milionów euro.

To właśnie w rezydencji w luksusowej dzielnicy w Bogenhausen rodzina spędza najwięcej czasu. Jedną z największych zalet tego miejsca jest duży ogród położony wokół domu. To właśnie w nim niedawno stanął mały domek do zabaw, który pokochały Laura i Klara.

Wymarzone miejsce do zabaw dla małych dziewczynek

Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie, że wraz z córkami rozpoczęła właśnie sezon zabaw na świeżym powietrzu. "Nie jest wcale zimno, mamo" - mówiła mała Klara.

Domek do zabaw warto 20 tys. złotych wygląda fantastycznie nie tylko z zewnątrz, ale jest również pięknie urządzony. Mama wraz z córkami spędziły w nim fantastyczny czas.

"Sezon zabaw na zewnątrz oficjalnie rozpoczęty" - podsumowała Anna Lewandowska.

