Anna Lewandowska namawia osoby, które się odchudzają do jedzenia czekolady

Słynna trenerka ma dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy w ramach noworocznych postanowień chcą zrzucić zbędne kilogramy. W swoim poście na Instagramie Anna Lewandowska zachęca do tego, by w czasie odchudzania włączyć do diety codzienną porcję czekolady.

W ostatnich latach utarła się opinia, że Anna Lewandowska jest wrogiem słodyczy i innych niezdrowych produktów czy dań. Dlatego sensację wywołało ostatnio zdjęcie, na którym widać było, jak jej mąż Robert i córka Klara jedli pizzę.



Okazuje się również, że trenerka, która na co dzień zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia, zbilansowanej diety i układaniem planów treningowych, nie uważa, że czekolada powinna zniknąć z jadłospisu osób, które chcę schudnąć. Przeciwnie, wręcz ją poleca.



"Myślisz, że skoro już jesteś w Wyzwaniu (nowym programie treningowym nazwanym przez trenerkę #FighterChallenge2021 - przyp.red.), to musisz zapomnieć o czekoladzie? Niekoniecznie. Czy wiesz, że dodanie do diety kakao lub ciemnej czekolady może wspomóc redukcję nadmiernej masy ciała?" - napisała trenerka.

Powołała się przy tym na badania kliniczne. "Opublikowany w 2018 r. przegląd systematyczny i metaanaliza wskazują, że dodanie do diety 30 g kakao/gorzkiej czekolady (wliczając je do bilansu energetycznego diety redukcyjnej) przez okres od 4-8 tygodni może mieć znaczący wpływ na zmniejszenie masy ciała oraz BMI. W sumie uwzględniono 35 badań RCT" - wytłumaczyła Lewandowska. Zachęciła do wysłuchania live’a, który prowadzi z dietetykiem Łukaszem Sieńczewskim.

Sądząc po umieszczonych pod nim komentarzach, wpis sprawi, że Anna Lewandowska cieszyć się będzie jeszcze większą popularnością.



"Życie bez czekolady nie ma sensu wiec dobrze, że jest ten post" - napisała jedna z obserwatorek trenerki. "Uffff, dziękuje za ten post, czekoladka czasem musi wjechać!" - dodała inna. Kolejna przypomniała, że Lewandowska stwierdziła kiedyś, iż "żeby schudnąć, trzeba jeść". "I tego się trzymajmy. A jak do tego jeszcze możemy jeść czekoladę to już w ogóle jestem w raju". Jedna z fanek Lewandowskiej potwierdziła też, że czekolada rzeczywiście sprzyja odchudzaniu. "Nie wyobrażam sobie życia bez gorzkiej czekolady, codziennie do śniadania dodawałam kostkę gorzkiej czekolady i schudłam 15 kg. W końcu liczy się ujemny bilans i świetny trening z Lewą" - napisała fanka sportsmenki.

Anna Lewandowska docenia gorzką czekoladę nie od dziś. Na swoim blogu Baby by Ann trenerka jedzenie tej słodkości poleca także kobietom w ciąży, bo zawarte w niej składniki wpływają korzystnie na rozwój dziecka, a na potwierdzenie swoich słów przywołuje publikacje naukowców z helsińskiego Uniwersytetu Medycznego. Czekolada pojawia się także w wielu przepisach na zdrowe słodycze, które sportsmenka przedstawia w swojej książce kucharskiej "Healthy sweets by Ann".

