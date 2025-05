Oprysk z czosnku może i ma dosyć nachalny zapach, to należy on do grona uniwersalnych środków ochrony roślin. Zawiera związki siarki i allicyny, które wykazują działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze. Do tego jego specyficzny aromat może działać odstraszająco na wiele szkodników. Jednocześnie nie będzie szkodzić pożytecznym owadom, jak np. pszczołom.