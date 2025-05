To strategia podejmowania decyzji, którą popularyzuje amerykański coach i mówca Marcel Schwantes . Od ponad dwóch dekad poleca ją liderom, menedżerom, ale i osobom w kryzysie życiowym. Bo choć brzmi jak przepis na sukces zawodowy, doskonale sprawdza się również w sferze prywatnej.

Dlaczego to działa? Presja czasu to najgorszy doradca

- tłumaczy Schwantes. I właśnie ta metafora jest kluczem do jej sukcesu. Bo większość błędnych decyzji podejmujemy, gdy jesteśmy przytłoczeni, zdezorientowani, przestraszeni lub pod wpływem… cudzych oczekiwań.

Ile razy mówiłaś sobie "jakoś to będzie"? A potem, po kilku miesiącach lub latach, wracałaś do tej decyzji z żalem? Zasada 10-10-10 pomaga tego uniknąć. Pozwala zobaczyć konsekwencje nie tylko teraz, ale i z perspektywy przyszłej siebie. Zamiast pytać "co inni powiedzą?", pytasz: "czy ja z tym wyborem będę szczęśliwa?".