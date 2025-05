Największy szkodnik dla jelit. To on sieje spustoszenie

Patrząc holistycznie na zdrowie jelit, których w naszym organizmie jest ok. 7-8 metrów, dieta wydaje się kluczowym czynnikiem wspierającym ich pracę.

Dlatego tak ważne jest ustalenie, co naszym jelitom szkodzi i spowalnia ich perystaltykę, prowadzi do zapaleń, zmniejsza wchłanialność składników odżywczych i osłabia odporność.

Cukier rafinowany i syrop glukozowo-fruktozowy, który często jest obecny w napojach gazowanych, słodyczach, wypiekach, szkodzą jelitom najbardziej spośród wszystkich cukrów. "Karmią" szkodliwe bakterie i grzyby (np. Candida albicans), które mogą przejąć kontrolę nad mikrobiomem w naszych jelitach i prowadzić do istnego spustoszenia w naszym organizmie w długofalowej perspektywie.

Nadmiar cukru prowadzi do dysbiozy, czyli do zaburzenia równowagi flory bakteryjnej, co może sprzyjać stanom zapalnym jelit i osłabieniu odporności.