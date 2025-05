Jeśli jednak nie masz systemu zraszania ani czasu na poranne zabiegi w ogrodzie, nie oznacza to, że wszystko stracone. Drugą dopuszczalną porą dnia na podlewanie trawnika jest wczesny wieczór . Najlepiej robić to po godzinie 18:00, gdy słońce nie operuje już tak intensywnie. Warto jednak uważać - jeśli podlejemy zbyt późno, a noc będzie chłodna, mokre źdźbła trawy mogą stać się idealnym środowiskiem dla patogenów. Dlatego wieczorne podlewanie trawnika wymaga większej ostrożności.

Częstotliwość podlewania trawnika zależy od kilku czynników: rodzaju gleby, pogody, temperatury i nasłonecznienia. Latem, w czasie upałów, trawnik należy podlewać 2-3 razy w tygodniu, ale obficie - tak, aby woda wsiąknęła na głębokość ok. 10-15 cm. To zmusza korzenie trawy do "wędrowania" w głąb, co zwiększa ich odporność na suszę.