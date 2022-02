Anna Lewandowska zaskoczyła internautów

Anna Lewandowska cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jej instagramowy profil śledzi 3,8 mln osób, więc nic dziwnego, że jest tak aktywna w mediach społecznościowych. Trenerka dzieli się z fanami swoją codziennością i chętnie publikuje ujęcia z treningów oraz z domowego zacisza.



Instagram Post

Tym razem żona Roberta Lewandowskiego postanowiła pokazać się w zupełnie innej odsłonie. Ku zaskoczeniu fanów zapozowała cała w tatuażach. Internauci nie mogli przejść wobec tego obojętnie.



Anna Lewandowska cała w tatuażach

Anna Lewandowska na instagramowym profilu chętnie relacjonuje treningi, rodzinne wycieczki i przede wszystkim motywuje fanki do aktywności fizycznej. Tym razem trenerka postanowiła pokazać się z całkiem innej strony i zapozowała cała w tatuażach.

Jak ci się podoba ta wersja mnie? zapytała Anna Lewandowska

Anna Lewandowska nie zdecydowała się jednak na zmianę wizerunku, a jedynie wykonała zdjęcie za pomocą specjalnego filtra, który w mgnieniu oka sprawił, że ciało trenerki pokryły kolorowe tatuaże.



Instagram Post

Fani Anny Lewandowskiej od razu zaczęli komentować jej nowe zdjęcie. Niektórym osobom metamorfoza przypadła do gustu. Pojawiły się jednak głosy, że tatuaże zdecydowanie nie pasują do trenerki. "Nie, nie, nie... Chociaż buzia z piegami jest super!", "Ładnemu we wszystkim ładnie", "Super w każdym wydaniu" - można przeczytać pod postem.



Zdjęcie Anny Lewandowskiej postanowił także skomentować Andrzej Wrona. "Kiedy pierwsza dziara?" - zapytał siatkarz. Na co trenerka odpowiedziała, że przecież jedną już ma.



Instagram Post

