Tego typu sceny zobaczyć można w amerykańskich filmach, czy nocnych koszmarach, jednak w rzeczywistości niezwykle rzadko dochodzi do podobnych sytuacji, co nie zmienia faktu, że postrzegane są one jako swoiste faux-pas. Między innymi dlatego wiele gwiazd poszukuje butikowych i unikatowych projektów. Z jednej strony chcą się wyróżniać, a z drugiej mają pewność, że nikt nie założy identycznej kreacji. Co zrobić jeśli jednak do tego dojdzie? Idealną repetę znalazły polskie aktorki.