Anna Mucha zaskoczyła swoich fanów, gdy okazało się, że po latach wspólnego życia rozstała się z partnerem i ojcem swoich dzieci, Marcelem Sorą.

Gwiazda długo nie komentowała zaistniałej sytuacji, a pikanterii dodawał fakt, że aktorka serialu "M jak miłość" została przyłapana na randce z pewnym mężczyzną.



Szybko okazało się kim on jest - to Jakub Wons, z którym Anna Mucha pracuje w jednym teatrze. Tych doniesień jednak aktorka również nie chciała długo komentować.



Potem sprawa nieco przycichła, a fani gwiazdy po prostu życzyli jej szczęścia u boku Jakuba. Czekali jednak z nadzieją na radosne wieści o ślubie!



To dlatego Anna Mucha wywołała taką burzę w sieci, gdy opublikowała zdjęcia w białej sukni na swoim profilu w mediach społecznościowych!



Szybko jednak okazało się, że w tak odświętnym stroju zachęca swoich obserwatorów do pojawienia się w teatrze na sztuce, gdzie gra jedną z ról...



Chociaż fanom trudno było ukryć zawód z tego powodu, to wciąż trzymają kciuki za bajkowy ślub i równie piękną suknię Anny!

Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tadeusz Drozda chce wrócić do telewizji? Newseria Lifestyle