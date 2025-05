Co przyniesie poniedziałek, 26 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możliwe będzie szczęśliwe spotkanie, głęboka miłość, decyzja dotycząca związku. Partnerstwo dojrzewa do tego, by się zacieśnić. Warto pomóc Drugiej Stronie w podjęciu wyzwania. Jeśli serce pcha Cię w określoną stronę, nie zachowuj się biernie. W finansach możliwe będzie podpisanie umowy, danie zielonego światła Twojemu przedsięwzięciu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych zachowaj czujność. Podejrzliwość będzie lepsza od beztroski. Okazja czyni złodzieja, więc po co ułatwiać komuś dostęp do swojego wewnętrznego kręgu? Być może trzeba będzie strzec kogoś, kto nie potrafi ustrzec się sam. W finansach zabezpiecz drzwi wejściowe i okna, ubezpiecz mieszkanie oraz cenne przedmioty od włamania i kradzieży.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych możesz z powodzeniem rozwiązać problemy, zaoferować lub dostać cenny podarunek, zrobić coś, co zyska Ci opinię osoby niosącej ze sobą szczęście i obfitość. Ciesz się tym, co posiadasz i nie szukaj chwilowo zieleńszych łąk. W finansach masz wszelkie niezbędne narzędzia, by osiągnąć sukces. Uwierz w siebie, w swoją ofertę.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych trzeba patrzeć szerzej i wybiegać myślami daleko w przyszłość. Decyzje podjęte teraz mogą mieć konsekwencje i za wiele lat. Ważne też okaże się zrozumienie Innego. Ludzie należą do tego samego gatunku, a jednak bardzo różnią się od siebie. Czy potrafisz dostrzec w Obcym człowieka? W finansach możesz zyskać pieniądze dzięki wynalazkowi.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 9 Denarów

W relacjach prywatnych warto oderwać się na moment od problemów i zaprosić piękno do swojego świata. Nawet wspólny spacer po parku stworzy romantyczną atmosferę i poprawi Wam humory. Pytaj bliską osobę o to, co uważa za urocze, co sprawia jej przyjemność i z czego się ostatnio ucieszyła. W finansach możesz zarobić, organizując imprezy lub je obsługując.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto wierzy w swoją pracowitość, chce się uczyć miłości oraz świata i wciąż uważa się za osobę niedoświadczoną w kwestiach serca. To poczucie może wykorzystać czasem jako wymówkę, żeby tylko nie podejmować ważnych decyzji. W finansach czas wcielić wyuczoną teorię w życie, rozeznać się w terenie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Król Buław

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z człowiekiem o duszy rewolucjonisty. Ten ktoś nie zgadza się na zastaną rzeczywistość, nieustannie kwestionuje zasady i wielopokoleniowy ład. Może proponować nieszablonowe rozwiązania, ale uszanuje Twoje poglądy. W finansach zamiast dobijać się o zaszczyty u kogoś, stwórz własne królestwo.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta As Denarów

W życiu osobistym czas urzeczywistnić swoje marzenia. Fantazjowanie o świetlanej przyszłości sprawia przyjemność i nadaje kierunek działaniom, jednak właśnie teraz musi zmaterializować się w konkretnych decyzjach. Obserwuj, czy Druga Strona dotrzymuje słowa, wciela w życie wspólne postulaty. W finansach możliwa będzie wygrana, prezent, spadek, darowizna.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych widać ból i rozczarowanie. Czy powód jest jednak rzeczywisty? Nawet jeśli początkowa przyczyna smutku okazała się prawdziwa, to cała reszta dzieje się głównie w Twojej głowie. Nie układaj całości z drobnego fragmentu, nie szukaj poszlak ani śladów. W finansach możesz otrzymać mało obiecującą wiadomość, ale nie załamuj się.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwy będzie zjazd rodzinny, ponowne spotkanie ze starymi przyjaciółmi, rocznicowe zebranie szkolne. To stworzy doskonałą okazję do podsumowań, obserwacji lub… plotek. Na niektóre dawne miłości spojrzysz świeżym okiem, a może… ponownie zabije Ci do nich serce? W finansach możesz wiele zyskać dzięki znajomościom.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych czas wyrwać się z ograniczających zależności i rozwinąć skrzydła. Twoja wrażliwość potrzebuje otwartych przestrzeni, zaufania otoczenia, miłości do sztuki. Sztywne podziały oraz rytuały mają swoje zalety, jednak obecnie niekoniecznie Ci posłużą. W finansach konieczne może się okazać nieszablonowe rozwiązanie, eksperyment.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możesz zyskać czyjeś miłosierdzie, litość, sympatię. Nie trzeba rozumieć Drugiej Strony, by dostrzec w niej ludzką godność. Podchodź do słabych, jakby byli mocarzami, a spotka Cię za to wdzięczność. Ludziom na samym dnie najbardziej ciąży pogarda otoczenia. Łakną akceptacji. W finansach możesz odnieść sukces, działając dobroczynnie.

