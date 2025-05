Codzienna rutyna, przestrzeganie jej oraz jej przewidywalność, a przez to pojawiające się poczucie kontroli i bezpieczeństwa, to ważny aspekt, zwłaszcza dla osób, które mierzą się z lękiem i wysokim poziomem stresu w życiu. Psychologowie często zalecają powtarzalne, nadające rytm całemu dniu czynności, dzięki którym mamy poczucie sprawczości i porządku. S usan Trachman, psycholożka z George Washington University, szczególny nacisk kładzie na ścielenie łóżka zaraz po przebudzeniu. Dzięki temu start w nowy dzień jest łatwiejszy i rozpoczyna się od poczucia satysfakcji i poczucia szczęścia z szybko ukończonego zadania, co przekłada się na resztę doby.

Badanie opublikowane w National Library of Medicine potwierdza kluczową rolę codziennej rutyny, składającej się z zaplanowanych i zrealizowanych niewielkich zadań, które będziemy wykonywać codziennie. Oprócz dobrego samopoczucia, codzienne poranne ścielenie łóżka, może nawet przyczynić się do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników, także finansowych. Brzmi niewiarygodnie? Wypowiedzi w tym tonie jest znacznie więcej.

Ekonomista Randall Bell i admirał William H. McRaven w swoich badaniach i analizach doszli do wniosku, że sukces może rzeczywiście zaczynać się od ścielenia łóżka. Ludzie, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki sportowe, pnąc się po szczeblach kariery, zarabiając zawrotne sumy, wszyscy oni mieli wspólny mianownik: wykonywanie drobnych obowiązków domowych bez względu na okoliczności. Codziennie, bez wyjątku. I zaraz po przebudzeniu ścielili swoje łóżka. Jeśli wypracujemy sobie rutynę, będziemy jej strzec i wykonywać obowiązki niemal automatycznie, zbuduje to w nas nie tylko pewność siebie, obowiązkowość i radość z wykonanego zadania, która aktywuje ośrodek nagrody w mózgu. Dzięki temu nawet, jeśli dzień nie pójdzie po naszej myśli, będziemy mieć na koncie choć to małe osiągnięcie: pościeliliśmy łóżko, do którego możemy wrócić wieczorem. Innymi benefitami z porządnej codziennej rutyny będą: mniejszy poziom stresu, większe poczucie kontroli i wyższy poziom ogólnego zadowolenia z życia. A także spojrzenie na siebie łaskawszym okiem.