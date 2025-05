To będzie dzień pełen zmysłowych doznań. W miłości zaskocz partnera drobnym gestem. W pracy trzymaj się planu. To nie czas na ryzyko. Unikaj ciężkich potraw, organizm potrzebuje lekkości, zwłaszcza twój żołądek. Duchowo odnajdziesz spokój w naturze. Wyjdź na świeże powietrze i oddychaj pełną piersią.

Twoje słowa mają dziś moc. Uważaj, co mówisz i do kogo słowa kierujesz. Ktoś może źle zrozumieć twoje intencje. W pracy pojawi się ciekawy temat. Zaangażuj się. Ukochana osoba potrzebuje rozmowy. Uważaj na sen. Może być niespokojny. Medytacja przed snem, pomoże ci się wyciszyć.

Ciepło domowe i bezpieczeństwo będą dziś twoim priorytetem. Nie bój się okazać emocji. To zbliży cię do bliskich. W pracy zaufaj swojej intuicji, bo dzięki niej trafnie ocenisz ludzi. Zadbaj o jelita. Wprowadź do diety więcej błonnika. Wieczorem skup się na wdzięczności. To cię wzmocni.