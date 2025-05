Powitanie każdego pasażera na pokładzie samolotu to element obowiązującej w lotnictwie etykiety. Ma na celu stworzenie przyjaznej atmosfery oraz zredukowanie stresu, który u wielu osób pojawia się jeszcze przed startem. Ciepłe powitanie na pokładzie sprawia, że podświadomie czujemy się zaopiekowani.

To jednak tylko część prawdy. Jak przyznają stewardesy, moment wejścia pasażera na pokład to także okazja do uważnej obserwacji.