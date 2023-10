Spis treści: 01 Anna Popek w szarej marynarce

02 Anna Popek w czarnym zestawie. Botki to must have jesieni

03 Anna Popek w modnym swetrze. Najgorętszy kolor jesieni

Anna Popek wprost uwielbia dzielić się na Instagramie swoimi modowymi wyborami. Jej profil pełen jest inspirujących stylizacji. Czy to praca, spotkanie ze znajomymi, wyjście do kina czy na wystawę - prezenterka Telewizji Polskiej ma zestawy przygotowane na każdą okazję.

Anna Popek w swoich stylizacjach kładzie nacisk na elegancję. Zazwyczaj stawia na klasykę, ale wcale nie oznacza to, że nowe trendy są jej obce. Umiejętnie łączy klasykę z nowoczesnością, a jej stylizacje są zawsze kobiecie. W ostatnim czasie najczęściej wybierała garnitury i sukienki.

Reklama

Popek zdaje się być też fanką klasycznej czerni - na Instagramie nie brakuje zdjęć w "małej czarnej" czy czarnym total looku. W ostatnim czasie uwagę przyciągnęła również sukienka, jaką gwiazda miała na sobie w Paryżu. Sukienka w grochy z pewnością dodała Annie Popek uroku. Zwłaszcza że prezenterka zestawiła ją ze sportowymi butami. Modowa klasyka i wygoda w jednym? Czemu nie!

Instagram Post Rozwiń

W garderobie prezenterki zagościły ostatnio również zestawy idealne na jesień. Wybraliśmy 3 stylizacje, które sprawdzą się o tej porze roku.

Anna Popek w szarej marynarce

Marynarka to jeden z hitów sezonu jesień - zima 2023/2024. Anna Popek postawiła na dopasowany model. Postawiła na szary kolor, który dominuje w jesiennej palecie barw. Marynarkę zestawiła z czarną, klasyczną spódnicą i białą bluzką. Cały zestaw uzupełniła delikatną biżuterią - dyskretnymi naszyjnikami i okrągłymi kolczykami. To idealny zestaw do pracy i na ważne okazje, w trakcie których chcemy wyglądać przede wszystkim elegancko i z klasą.

Zobacz też: Anna Popek w ultramodnym sweterku. Absolutny must have tej jesieni

Instagram Post Rozwiń

Zdjęcie Weź udział w ankiecie / INTERIA.PL

Anna Popek w czarnym zestawie. Botki to must have jesieni

Marynarka to jeden z podstawowych elementów garderoby Anny Popek. Ostatnio zaprezentowała się w jednym z najmodniejszych modeli sezonu - czarnej marynarce oversize. Potraktowała ją trochę niczym płaszcz - zestawiła ją z brązową spódnicą z imitacji skóry i czarnym topem.

Marynarka to jedno, spójrzcie tylko na czarne botki. Prezenterka postawiła na czarne buty na obcasie, w których zwraca uwagę przede wszystkim szersza cholewka. Taki zestaw sprawdzi się na cieplejsze dni.

Zobacz też: Anna Popek postawiła na elektryzujący trend. Nie może go zabraknąć w twojej szafie

Instagram Post Rozwiń

Anna Popek w modnym swetrze. Najgorętszy kolor jesieni

Jednym z najgorętszych kolorów jesieni 2023 jest fuksja. Anna Popek doskonale o tym wie, dlatego też i w jej garderobie nie mogło zabraknąć elektryzującego trendu. Gwiazda TVP wybrała dłuższy, oversize’owy sweter. Skomponowała go ze spódnicą midi w podobnym odcieniu i czarnymi kozakami. Taka stylizacja z pewnością wyróżni się na tle stonowanych, kojarzących się z jesienią kolorów.

- Rześkie poranki ocieplamy kolorem. Ta szalona fuksja w dwóch odcieniach - napisała na Instagramie.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: Anna Popek dopiero co straciła program w TVP, a teraz to. Pasmo złych wieści