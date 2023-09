Spis treści: 01 Anna Popek w ultramodnym sweterku. Ciepły i stylowy, idealny na jesień

Anna Popek oficjalnie ogłasza nadejście jesieni na Instagramie. Ze swoimi fanami podzieliła się wpisującym się w klimat postem. Oczywiście dołączyła do niego zdjęcie w odpowiedniej stylizacji.

- Jesienią zwykle korzysta się z tego, na co pracowało się wiosną i latem. Jesień to czas zbierania plonów. Dosłownie i w przenośni. W naszym życiu też tak jest. W drugiej jego części zbieramy to, co posialiśmy. Dobre lub złe relacje z rodziną, miłość, przyjaźń, szacunek lub samotność, zawiść, gniew - oceniła Anna Popek.



Dodała: - Dotyczy to również spraw prostych takich jak jedzenie, tryb życia które owocują dobrym zdrowiem, spokojem, poczuciem szczęścia lub przeciwnie. Życzę Wam, aby ta jesień i jesień Waszego życia upłynęła spokojnie i dobrze!

Anna Popek w ultramodnym sweterku. Ciepły i stylowy, idealny na jesień

Absolutnym must have nadchodzącej jesieni są swetry. Anna Popek wie o tym doskonale, dlatego też na nadejście jesieni przygotowała stosowną stylizację. Gwiazda zaprezentowała się w krótkim, oversize’owym sweterku w stonowanym odcieniu. Uwagę zwracają znajdujące się z przodu delikatne sploty i krótkie rękawy. Sweter zestawiła z beżowymi, szerokimi spodniami. Stylizacja utrzymana w stonowanych kolorach to hit jesieni 2023. Sweter, który ma na sobie Anna Popek, sprawdzi się przede wszystkim w słoneczne, cieplejsze dni.

Trendy na jesień 2023: sweter oversize

Sweter w wersji oversize to gorący trend jesieni 2023

W trendach na jesień 2023 królują przede wszystkim swetry oversize. Mogą być celowo większe o kilka rozmiarów. Najmodniejsze z nich mają odcienie kawy z mlekiem, czerwonego wina, karmelu lub podobnie jak u Anny Popek - mają warkoczowe sploty (prezenterka postawiła na ich nieco lżejszą i bardziej kameralną wersję).

Model, który ma na sobie Popek, doskonale sprawdzi się również w duecie z jeansami i spódnicą. Modny zestaw wystarczy uzupełnić botkami lub sportowymi butami - będzie szykownie i wygodnie. Sweter w stylu Popek sprawdzi się też pod marynarkę, kurtkę jeansową czy płaszcz.

Modne swetry na jesień 2023

Jesienią do łask wracają również golfy

Jeśli nie jesteś fanką sweterków w wersji mini, postaw na równie modne swetry czy golfy sięgające za linię bioder. Możesz do nich dobrać wąskie spodnie i botkami na obcasie lub kozaki za kolano. Będą się dobrze komponować również z marynarką czy spódnicą midi, ewentualnie można je nosić jako sukienkę.

Tej jesieni w grę wchodzą również gładkie golfy i kardigany, które stanowią dobrą bazę pod płaszcz i marynarkę. Najmodniejsze są utrzymane w stonowanych kolorach takich jak np. beż, brąz, szary. Dzięki temu, możesz stworzyć uniwersalne stylizacje na każdą okazję.

