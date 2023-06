Spis treści: 01 Anna Popek: styl

Anna Popek od wielu lat jest związana z Telewizją Polską. 54-letnia dziennikarka prowadzi "Pytanie na śniadanie" i "Wielkie testy TVP". Z kolei na antenie Polskiego Radia można ją usłyszeć w audycji "Leniwe przedpołudnie". Na przestrzeni lat zdobyła sympatię widzów, którzy teraz chętnie śledzą jej poczynania w sieci.

Anna Popek: styl

Dziennikarka dba o kontakt z fanami za pomocą Instagrama. Jej profil obserwuje ponad 62 tys. osób. Anna Popek dzieli się tu swoimi przemyśleniami czy odsłania kulisy życia zawodowego i prywatnego.

Instagram Anny Popek to również prawdziwa skarbnica modowych inspiracji. Polki nie bez powodu tak chętnie zaglądają na jej profil - gwiazda zna się na trendach i chętnie eksperymentuje z modą. Najczęściej jednak stawia na eleganckie i klasyczne stylizacje. Od czasu do czasu lubi sięgać po ubrania, które odsłaniają jej nogi bądź ramiona.

Anna Popek odsłoniła zgrabne nogi. Zachwytom fanów nie ma końca

Na najnowszym zdjęciu Anna Popek zaprezentowała się w bluzce z wiązaniem na szyi w kolorze brudnego różu. Dobrała do niej długą, czarną spódnicę i czarne sandałki na szpilce. Przy okazji postanowiła się pochwalić zgrabnymi nogami - to właśnie one znajdują się na pierwszym planie.

Fani dziennikarki wpadli w zachwyt. "Klasa sama w sobie", "Aniu, te nogi kochane...", "Fajne te pani nogi", "Ślicznie wyglądasz", "Zjawiskowe nogi", "Wystarczy, że popatrzą na Pani nogi i już każdemu wszelka złość czy zły humor od razu minie" - komplementowali w sekcji komentarzy.

Anna Popek składa życzenia na Dzień Dziecka

Zdjęcie jest ilustracją do życzeń z okazji Dnia Dziecka, które Anna Popek opublikowała na Instagramie.

"Życzę wszystkim dzieciom, aby ich rodzice częściej, niż w ekran smartfona - patrzyli im w oczy. Życzę, aby szanując wrażliwość dziecka - nie przeklinali przy nich i nie byli wulgarni. Aby rodzice byli dla dzieci wzorem, ostoją i pomocą w każdej sprawie. Ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli- szczęśliwego dzieciństwa Wam życzę" - napisała na Instagramie gwiazda TVP.

