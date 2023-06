Dzieci gwiazd od lat podbijają świat show-biznesu, niejednokrotnie idąc w ślady swoich sławnych rodziców. Często zdarza się nawet, że pociechy słynnych aktorów lub piosenkarzy prześcigają ich popularnością.

Kiedy matką zostaje jednak światowej sławy modelka, jej fani natychmiast snują domysły na temat przyszłości jej dziecka. A że kobieta zachwycała do tej pory urodą i zgrabną figurą, jej dzieci poddane zostają tym większej ocenie. Oto pociechy najsłynniejszych modelek na świecie. Podobne do swoich mam?

Zobacz również: Była ikoną modelingu. Oto jak dziś wygląda Claudia Schiffer

Reklama

Kate Moss i Lila Grace

Kate Moss to niezaprzeczalnie prawdziwa ikona stylu. Światowej sławy supermodelka ma na swoim koncie ponad 300 okładek Vogue’a i udział w kilkunastu najbardziej dyskutowanych kampaniach reklamowych ostatnich dziesięcioleci. 49-latka, pomimo upływu lat, nieprzerwanie zachwyca nienaganną sylwetką oraz wspaniałą prezencją. Przez lata wzdychali do niej mężczyźni na całym świecie.

Instagram Post Rozwiń

Na początku lat 2000. Kate Moss zwolniła jednak nieco swoje zawodowe tempo, a we wrześniu 2002 roku powitała na świecie swoją córkę Lily Grace, owoc 4-letniej relacji z dziennikarzem Jeffersonem Hackiem. 20-letnia dziś Lily, pomimo młodego wieku, gościła już na kilku okładkach i wybiegach pokazów mody. Co więcej, jest prawdziwą ulubienicą fanów swojej mamy, którą wielu określa mianem kopii sławnej modelki.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Nazywali ją „najpiękniejszą dziewczynką świata”. Co dziś porabia 22-letnia Thylane Blondeau?

Cindy Crawford i Kaia Gerber

Cindy Crawford jest jedną z największych supermodelek w historii modelingu. Kobieta od dziecka wyróżniała się nieprzeciętną urodą, a gdy była w trzeciej klasie liceum po raz pierwszy pojawiła się na okładce magazynu. W wieku 17 lat zwyciężyła konkurs "Look of the Year" organizowany przez agencję modelek, a już wkrótce jej fotografie pojawiały się na okładkach najważniejszych magazynów na świecie, w tym "Vogue".

Instagram Post Rozwiń

Modelka wzięła także udział w wielu kampaniach reklamowych, ma własną linię perfum i jest uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet świata. Prywatnie Cindy Crawford jest mamą dwójki dzieci. W 2001 roku na świat przyszła jej córka Kaia. Świat natychmiast zaczął doszukiwać się podobieństwa pomiędzy sławną mamą, a jej dorastającą córką. Wkrótce Kaia pokazała światu swoją odwagę. Poszła w ślady matki, będąc dziś słynną modelką, która prężnie rozwija swoją karierę.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Była Miss Świata zachwyca stylizacją w Paryżu. Strzał w dziesiątkę dla dojrzałych kobiet

Alessandra Ambrosio i Anja Louise

Alessandra Ambrosio przez wielu określana jest mianem jednej z najpiękniejszych kobiet na świecie. Modelka z polsko-włoskim pochodzeniem niezmiennie zachwyca perfekcyjną urodą oraz obłędną figurą, a czas zdaje się dla niej zatrzymać.

Prawdziwą trampoliną do kariery był dla nastoletniej modelki konkurs "The Look of the Year", zorganizowany przez agencję Elite Model Look. Wystartowała w nim mając zaledwie 15 lat. Niedługo później Alessandra Ambrosio trafiła na okładkę brazylijskiego wydania "Elle", biorąc również udział w kampanii reklamowej marki Guess. Kluczowym był dla niej rok 1999, kiedy rozpoczęła współpracę z Victoria’s Secret, przez lata będąc jednym z najsłynniejszych Aniołków.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: 42-letnia Alessandra Ambrosio zachwyca obłędną figurą. Pokazała gorące zdjęcia

W 2008 roku modelka zrobiła sobie krótką przerwę od zawodowych obowiązków. Powitała wówczas na świecie swoje pierwsze dziecko, córkę Anję. Świat był w szoku, jak szybko Alessandra Ambrosio wróciła do formy sprzed ciąży. Na wybiegu pojawiła się po raz kolejny zaledwie trzy miesiące po narodzinach córki. Cztery lata później urodziła syna Noah.

Instagram Post Rozwiń

Dziś córka Alessandry Ambrosio ma 15 lat, a fani modelki z całego świata już teraz wróżą jej światową karierę. Anja ma być kopią swojej mamy, zachwycając burzą brązowych włosów i dużymi, niebieskimi oczami. Na razie jednak 15-latka jest wesołą nastolatką, korzystającą z młodzieńczych lat.

Instagram Post Rozwiń

Heidi Klum i Leni

Heidi Klum osiągnęła szczyt popularności w branży modowej. Co ciekawe, nigdy nie marzyła o karierze modelki. Przypadkowo w wieku 18 lat, za namową przyjaciela, wysłała swoje zdjęcia do pewnej agencji. I tak się zaczęło.

Wkrótce Heidi Klum stała się nie tylko najlepiej zarabiającą gwiazdą wybiegów, ale również na stałe przylgnęło do niej miano jednej z najpiękniejszych kobiet na świecie. 49-letnia dziś była modelka brała udział w wielu kampaniach reklamowych znanych marek, między innymi Chanel. Jej zdjęcia znalazły się na okładkach wielu znanych pism, jak "Vogue", "Elle", "Marie Claire" i "Glamour".

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Udowadnia, że wiek to tylko liczba. 49-letnia Heidi Klum pokazała twarz bez zmarszczek

W 2004 roku kariera modelki nieco zwolniła. Wtedy też światowej sławy piękność powitała na świecie swoją córkę, Leni. Co ciekawe, pociecha Heidi Klum również pasjonuje się modą, a nawet postawiła już pierwsze kroki w tej branży. Pojawiła się też na okładkach kilku magazynów. Jaka matka, taka córka?

Instagram Post Rozwiń

Była modelka jest również mamą 16-letniego Henry’ego, 15-letniego Johana oraz 12-letniej Lou.

Instagram Post Rozwiń

Gisele Bündchen i Vivian Lake Brady

Gisele Bündchen jest jedną z największych ikon modelingu. Do historii przeszła jednak nie tylko jako królowa wybiegów, okładek i sesji zdjęciowych oraz kampanii reklamowych. Gisele przez lata była jednym z najpopularniejszych Aniołków Victoria’s Secret, wyróżniając się perfekcyjną sylwetką. Zachwycała kobiecą figurą oraz nieskazitelną cerą.

Początki kariery Gisele Bündchen w branży nie należały do najłatwiejszych. Na castingach pokazów młoda Brazylijka była wielokrotnie odrzucana z powodu zbyt dużego nosa. Kluczowym okazał się dla niej rok 1997, kiedy podczas londyńskiego tygodnia mody zwróciła uwagę Alexandra McQueena - projektant był zachwycony, że modelka potrafi chodzić w bardzo wysokich obcasach po śliskim wybiegu.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Jest najbogatszą kobietą na świecie. Oto jak wygląda dzisiaj

Wkrótce pojawiła się po raz pierwszy na okładce amerykańskiej edycji "Vogue’a", a w 2000 roku magazyn "Rolling Stone" uznał ją za najpiękniejszą kobietę świata. Potem zlecenia wręcz ją zasypały.

W 2009 roku życie Gisele zmieniło się na zawsze. Wtedy też na świecie pojawiło się jej pierwsze dziecko, syn Benjamin. Trzy lata później modelka urodziła córkę, Vivian Lake Brady, owoc związku z Tomem Bradym. Gisele Bündchen mocno strzegła prywatności swoich dzieci. Sławnej mamie zdarzało się jednak publikować zdjęcia córki w sieci, a każde jej pojawienie się w sferze publicznej budziło sporo emocji.

Instagram Post Rozwiń

O 10-letniej Vivian znów zrobiło się głośno, po tym jak jej mama udzieliła wywiadu dla "Vanity Fair". Wspomniała w nim, że córka jest do niej tak bardzo podobno, że za pomocą Face ID może odblokować jej telefon. Dziewczynka póki co korzysta jednak z życia z dala od fleszy, ciesząc się beztroskim dzieciństwem.

Instagram Post Rozwiń