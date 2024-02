W podcaście "Pogadamy, Zobaczymy" opowiedziała nieco o swoich odczuciach, dając znak, że nie do końca wierzy w swój powrót do pracy w popularnej śniadaniówce . "Teraz, kiedy na jakiś czas - bo wciąż wierzę, że to jest na jakiś czas, zniknęłam z grafiku - powiedzmy, że to już tak bardzo nie boli" - powiedziała.

"Dobrze, że zbliżają się Walentynki- ośmielają do wyznawania uczuć. Są różne języki miłości. Jest język słów- piękny i prosty. Ale są ludzie, którym słowo "kocham" nie przejdzie przez gardło. Ci często używają innego języka- języka wspólnego czasu i obecności. Czasem kobiety złoszczą się, że mężczyzna nie mówi im, że ją kocha. A on myśli- "Przecież powiedziałem jej 20 lat temu, że ją kocham, nic się nie zmieniło, to co się będę powtarzał?". Jest też język troski i pomocy. Staramy się wtedy ułatwić życie ukochanej osobie, myśleć o niej nawet, gdy ona sama nie myśli o sobie.

Jest język prezentów, którego nie należy mylić z kupowaniem miłości i jest język dotyku, bliskości, zmysłów. Szykując się do Walentynek pomyślcie w jakim języku wyznacie miłość? A może w każdym ? A może nie czekać do Walentynek?" - zwróciła się do swoich obserwatorów.