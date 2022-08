Spis treści: 01 Anna Popek w zaskakującym nakryciu głowy

02 Fascynator - alternatywa dla kapelusza

03 Fani komplementują Annę Popek

Anna Popek w zaskakującym nakryciu głowy

Anna Popek cała w czerwieni! Gwiazda TVP opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym zaprezentowała swoją stylizację na charytatywnym meczu polo. Popek postawiła na czerwoną sukienkę podkreślającą jej zgrabną sylwetkę. Kreację dopełniła czerwonymi szpilkami i niecodziennym nakryciem głowy. Swoim fanom wyjaśniła, że to wcale nie kapelusz, a fascynator.

- Fascynatory są fascynujące... Dodają szyku i elegancji i nie pozwolą, byś była niezauważona - napisała na Instagramie Anna Popek.

Instagram Post

Zobacz również: Monika Mielnicka: młoda gwiazda "M jak miłość" kipi seksem na plaży

Reklama

Fascynator - alternatywa dla kapelusza

Mianem fascynatora określa się ozdoby do włosów o fantazyjnej formie. Fascynatory w Polsce nadal nie są zbyt popularne, w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, gdzie są chętnie noszone przez kobiety. To już tradycja, że pokazują się w nich m.in. podczas wyścigów konnych Royal Ascot. W Polsce fascynatory coraz częściej można zobaczyć podczas wyścigów konnych w Służewcu.

Zobacz również: Małgorzata Rozenek cała w różu. Podobną stylizację nosiła już Katarzyna Cichopek

Fani komplementują Annę Popek

Anna Popek mogła liczyć na sporą listę komplementów od swoich obserwatorów na Instagramie. Jej stylizacja zachwyciła fanów, którzy nie szczędzili gwieździe TVP miłych słów:

"Pani to się nie da nie zauważyć",

"Czerwień ci zdecydowanie odpowiada",

"Jest Pani damą w każdym calu",

"Jak zwykle wyglądasz rewelacyjnie",

"Jesteś piękną kobietą. Świetną masz figurę i bardzo zgrabne nogi".

***

Zobacz również:

Jak to możliwe, że Kate zawsze świetnie wychodzi na zdjęciach? Ekspertka zdradziła jej trik