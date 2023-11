Anna Popek jest od lat niekwestionowaną gwiazdą telewizji. Popularnością cieszy się nieprzerwanie od 1999 roku, kiedy to została zatrudniona w Telewizji Polskiej.

I choć próbowała w życiu swoich sił w różnych zawodach (była m.in. rzeczniczką prasową Polskich Linii Lotniczych LOT), to jednak dziennikarstwo telewizyjne było czymś, co zawsze angażowało ją najmocniej.

Anna Popek zgromadziła pokaźne grono fanów. Czym dzieli się na Instagramie?

Anna Popek to jednak nie tylko znana telewizyjna osobistość, ale też ikona stylu i inspiracja dla wielu Polek, które uważnie śledzą ją w social mediach. Na samym Instagramie gwiazda TVP wypracowała sobie pokaźne grono tzw. followersów, których liczba przebiła już dawno granicę 65 tysięcy.

Jak podkreśla sama właścicielka konta jest to społeczność skupiona nie tylko wokół dziennikarstwa, ale też szeroko pojmowanego stylu życia, kobiecości i zagadnień związanych ze zdrowiem.

Gwiazda na swoim profilu na Instagramie dzieli się poradami i nowinkami dotyczącymi urody i mody. I to właśnie jej pomysły na stylizacje są tym, co najbardziej doceniają fanki, okazuje się bowiem, że profil gwiazdy to kopalnia stylowych pomysłów na każdą okazję.

Niedawno Anna Popek opublikowała nowe zdjęcie, na którym zapozowała w eleganckiej stylizacji, która może okazać się doskonałą inspiracją na rodzinne lub firmowe spotkania w świątecznym klimacie. Co założyła gwiazda?

Anna Popek w klasycznej "małej czarnej", eleganckich szpilkach i pięknie modelujących nogi rajstopach w groszki

Tym razem Anna Popek zdecydowała się na zestaw, który może okazać się strzałem w dziesiątkę na nadchodzący czas. Mowa oczywiście o eleganckiej "małej czarnej" z długimi, obcisłymi rękawami, wykonanymi z tiulu. Elegancji i szyku dodaje jej nieco zapomniany, ale bardzo efektowny dekolt karo.

Krótki fason sukienki pozwolił Annie Popek wyeksponować zgrabne nogi. By wzmocnić efekt "wow" gwiazda założyła do krótkiej sukienki modne rajstopy w grochy i eleganckie szpilki w szpic. Całość gwiazda "uzupełniła" nieco mocniejszym makijażem.

Zdjęcie zachwyciło fanów gwiazdy TVP. "Królowa jest tylko jedna", "świetnie pani wygląda", "pani jest esencją kobiecości" - to tylko niektóre z przychylnych komentarzy pod postem.

Naszym zdaniem stylizacja Anny Popek prezentuje się bardzo stylowo i może być świetną propozycją na świąteczne party lub wytworną, wigilijną kolację w gronie najbliższych osób.

