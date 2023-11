Spis treści: 01 Jaka pogoda na święta 2023? Ekspert o prognozach

02 Pogoda na Boże Narodzenie 2023. Jaka będzie temperatura?

03 Czy możemy liczyć na białe święta?

Jaka pogoda na święta 2023? Ekspert o prognozach

Wielu z nas marzy o białych i magicznych świętach. Niestety coraz częściej święta Bożego Narodzenia są szare i mokre. Jak będzie w tym roku?

Jak tłumaczy nam rzecznik prasowy IMGW-PIB, ciężko na ten moment określić, jaka będzie pogoda na święta. Istnieją jednak modele, które mogą pokazać nam pewne tendencje oraz przewidywania dotyczące średniej temperatury dobowej.

- Do 10 grudnia anomalie mają być ujemne, natomiast od połowy miesiąca według prognoz ma przyjść ocieplenie. Wstępnie wychodzi na to, że okres ten ma być cieplejszy — twierdzi Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW-PIB.

Reklama

Jak dalej wyjaśnia ekspert normy dla tygodnia 18-24.12 wskazują, że temperatura będzie o 1-2,6 st. C. wyższa od normy wieloletniej (1991-2020) w Polsce północnej, a na południu o 1 st. C. Z kolei w następnym tygodniu 25-31.12 ma być o 1-2 stopni cieplej niż zwykle.

Zobacz również: IMGW wydało alert. Fatalne wieści na koniec tygodnia. "Zabezpiecz dobytek"



Pogoda na Boże Narodzenie 2023. Jaka będzie temperatura?

Pamiętajmy, że dostępne na dziś modele nie są w stanie pokazać nam dokładnych wartości temperatury na konkretny dzień. Mogą one jednak wskazać średnią wartość, która, według modelu ECMWF na ten moment wynosi:

- Od 0 st. C. na południu w obszarach podgórskich, na wschodzie około 2 st. C., a na północy i na zachodzie kraju około 4 st. C. - wskazuje ekspert.

Jak jednak podkreśla Grzegorz Walijewski, średnia temperatura nie jest dla nas precyzyjną informacją, a pokazuje raczej ogólną tendencję:

- Może być taka sytuacja, że maksymalna temperatura wyniesie 8 st. C., ale w drugiej części tygodnia pojawi się 0 st., no i średnia tygodniowa wyjdzie nam 4 st.C. - wyjaśnia.

Zdjęcie Czy tegoroczne święta będą białe? / 123RF/PICSEL

Czy możemy liczyć na białe święta?

Modele pogodowe mogą również wskazać ilość opadów na dany okres. Z tego powodu meteorolodzy już podejrzewają, czy tegoroczne święta będą białe, czy może jednak szare i mokre.

- W tych tygodniach suma opadów ma być wyższa. Na ten moment zapowiada się też więcej opadów ciekłych, a nie stałych.

Co to oznacza? Prawdopodobnie opady w okresie Świąt Bożego Narodzenia będą miały mieszaną formę. Będzie wtedy przeważał deszcz ze śniegiem, a także deszcz. Opady śniegu wystąpią raczej na południu Polski i ewentualnie na wschodzie.

Pamiętajmy jednak, że prognozy z najlepszą sprawdzalnością wykonywane są na dwie doby do przodu. Tzw. prognozy średnioterminowe, czyli na okres od 3 do 7 dni mają już mniejszą sprawdzalność, jednak są one akceptowalne. Wszelkie prognozy, które powstają na więcej niż 7 dni, obrazują tendencje dotyczące ocieplenia lub ochłodzenia, ale nie są w stanie dostarczyć nam konkretnych informacji na temat pogody danego dnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne

Zobacz również: "Śnieg nie wpadł do liści". Beskidzcy górale z niepokojem spoglądają w niebo