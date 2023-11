Kłamliwość a znak zodiaku. Kiedy mroczna strona znaku dochodzi do głosu

Według astrologów to, jacy jesteśmy, w dużej mierze zależy od układu planet w momencie, w którym przyszliśmy na świat. To, jaki mamy znak zodiaku w Słońcu, Księżycu i w Ascendencie wpływa na nasze charaktery, zalety i wady.

Dużo o nas mówi nasz znak słoneczny, czyli ten, który najczęściej sprawdzamy i podajemy, gdy ktoś pyta, pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy.

To one, znaki zodiaku, zawsze mają swoje jasne i ciemne, mroczne strony. Możemy być według astrologii, pracowici i wytrwali w dążeniu do celu, jak Byki, ale także uparci i narcystyczni, mając ten sam znak zodiaku.

To od nas zależy, która ze stron będzie przeważać w naszym życiu codziennym i czy wybierzemy wspieranie naszych jasnych, czy ciemnych aspektów znaku zodiaku.

Niestety, mimo wysiłków i świadomości, jaki znak nami rządzi, niekiedy do głosu i tak dochodzi jego mroczna strona, uwypuklając wady charakteru.

Jedną z nich może być skłonność do kłamania. Które więc ze znaków zodiaku posiadają tę niechlubną wadę i zdarza im się kłamać nieco częściej, niż pozostałym?

Lew. Liczy się jego komfort

Zodiakalne Lwy są dalekie od knucia intryg. Często skupiają się na sobie i swoim rozwoju, ale są sytuacje, kiedy kłamią. Dzieje się to wtedy, kiedy ktokolwiek ośmieli się mówić Lwu, jak ma żyć.

Zdjęcie Lew może używać kłamstwa, by nie dać sobą kierować innymi / pexels.com

Wówczas Lew może tracić do takiej osoby zaufanie i będzie ją zwodzić na różne sposoby, także kłamstwem. Zodiakalne Lwy robią to dlatego, by mieć święty spokój i by odciąć się od osoby, która próbuje nimi rządzić.

Jak nie od dziś wiadomo - jednymi słusznymi władcami według Lwów są one same i nikt nie będzie im dyktować warunków. Gdy ktoś przyłapie Lwa na kłamstwie, będzie szedł w zaparte, że ma rację i nigdy nie przyzna się do nieprawdy.

Bliźnięta. Ich prawda zmienia się tak, jak wiatr zawieje

Bliźnięta ze zbioru znaków zodiaku należącego do żywiołu powietrza, są niezwykle zmienne, podatne na wszelkie zmiany, niczym chorągiew na wietrze.

Zdjęcie Bliźnięta mogą ubarwiać swoje historie, używając kłamstw, by wzbudzić większe emocje u odbiorcy / 123RF/PICSEL

Stąd także ich skłonność do kłamania. Ich patron, Merkury, skłania do bycia dwulicowymi. Mogą kłamać nie tylko w poważnych sprawach, ale także uwielbiają wyolbrzymiać przy opowiadaniu historii, by dodać jej emocji i pikanterii.

Bliźnięta mogą nawet robić to dla zabawy, bo według astrologii, nie traktują zbyt poważnie wypowiadanych słów.

Wodnik. Kłamie, gdy nie opanuje emocji

Wodnik to znak zodiaku, który jest niezwykle emocjonalny, wrażliwy i delikatny. Ma to swoje zalety, ale niestety, gdy do głosu dochodzi mroczna strona Wodnika, zaczyna on kłamać, nie potrafiąc opanować emocji.

Prócz tego, że sam jest emocjonalny, uwielbia wywoływać także emocje u innych, dlatego ucieka się nawet do kłamstwa, by wywołać zamierzony efekt u odbiorcy.

To wówczas do głosu dochodzi jego skłonność do manipulowania innymi poprzez użycie kłamstwa, by chociażby wzbudzić u innych współczucie.