Anna Wendzikowska znów kusi. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym!

Malediwy to popularny kierunek wśród gwiazd. Ostatnio wolny czas spędzała tam m.in. Julia Wieniawa oraz Małgorzata Kożuchowska. Tym razem na rajskie wakacje wybrała się Anna Wendzikowska.



Dziennikarka jest aktywna w mediach społecznościowych i to właśnie za ich pośrednictwem zdradza światu co się u niej aktualnie dzieje. Na jej instagramowym profilu nie brakuje zdjęć z pracy, ale także ujęć pokazujących, jak spędza wolny czas. Annie Wendzikowskiej zawsze towarzyszą córki.



Instagram Post

Anna Wendzikowska zdecydowała się na małą sesję na plaży. Efektem pochwaliła się w mediach społecznościowych, a przy okazji pokazała, że nie było to łatwe zadanie. Wystarczy zerknąć na drugie ujęcie.

"Instagram versus rzeczywistość. Zrobienie dobrego zdjęcia to nie jest wcale taka prosta sprawa" - napisała dziennikarka.



Instagram Post

Anna Wendzikowska zapozowała w skąpym stroju kąpielowym, który dokładnie podkreślił jej figurę. Trzeba przyznać, że zdjęcia wyszły wspaniale i tego samego zdania są również internauci, którzy zasypali dziennikarkę komplementami. W mig pojawiło się mnóstwo miłych komentarzy.



Instagram Post

