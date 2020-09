Artystycznie uzdolniona córka Małgorzaty Lewińskiej

Małgorzata Lewińska ma aż czwórkę dzieci: Anastazję, Antoniego, Franciszka oraz Helenę. Jednak nie wszyscy wiedzą, że jej córka Hela postanowiła pójść w artystyczne ślady rodziców i związać swoje życie muzyką. 21-latka zaliczyła już nawet debiut w "Dzień Dobry TVN".

Zdjęcie Małgorzata Lewińska ma artystycznie uzdolnioną córkę Helenę /VIPHOTO/EAST NEWS /East News

Małgorzata Lewińska z pewnością w życiu nie miała łatwo. Jeszcze na studiach została matką i... rozwódką.

W bardzo młodym wieku związała się z poetą i publicystą Krzysztofem Feusettem. Owocem ich miłości jest córka Anastazja, którą aktorka urodziła będąc jeszcze na studiach.

Niestety, po trzech latach od ślubu doszło do rozwodu. Małgorzata Lewińska w młodym wieku musiała łączyć macierzyństwo z pracą zawodową.

Później aktorka związała się fotografem Bartoszem Mireckim. Świetnie się dogadywali, a co najważniejsze sprawdzili się i jako małżeństwo, i jako rodzice. Nic dziwnego, że wkrótce na świecie pojawiła się trójka ich dzieci: Helena oraz bliźniaki Antoni i Franciszek.

Helena od dziecka interesowała się muzyką. Jest wszechstronnie uzdolniona w tej dziedzinie. Ukończyła szkołę muzyczną pierwszego im. F. Chopina w Warszawie "Bednarska". Gra na trzech instrumentach: wiolonczeli, gitarze akustycznej oraz fortepianie.



Gdy skończyła 18 lat, wyjechała do Londynu, by właśnie tam dokształcać się muzycznie i studiować. Teraz Hela zdecydowała się wrócić do Polski, aby promować swój debiutancki singiel "Jedną nogą". Ostatnio 21-latka wystąpiła nawet na scenie "Dzień Dobry TVN".



Fani są oczarowani talentem młodej wokalistki. Hela została również okrzyknięta "najciekawszym debiutem 2020 roku".



My życzymy powodzenia w dalszej drodze na szczyty list przebojów!

