Zamiokulkas zamiolistny ( Zamioculcas zamiifolia ) to sukulent, który posiada zdolność magazynowania wody w bulwiastym kłączu i mięsistych liściach. Dzięki temu jest w stanie przetrwać susze, które są naturalnym zjawiskiem w ojczyźnie rośliny. Pochodzi bowiem z terenów wschodniej i południowo-wschodniej Afryki, gdzie musi radzić sobie nie tylko z niedoborami wody, nasłonecznieniem, ale także glebami ubogimi w składniki odżywcze.

Z tych powodów zamiokulkasa uznaje się za roślinnym symbol odporności, długowieczności i siły . Bywa kojarzony także z pomyślnością, bogactwem i stabilnością finansową, przez co jest chętnie wybierany jako okaz odpowiedni zarówno do mieszkań, jak i biur.

Jak pielęgnować zamiokulkasa w upały? Grunt to odpowiednie podlewanie

Jedną z najważniejszych zasad uprawy zamiokulkasa jest to, że lepiej znosi chwilowe przerwy w podlewaniu niż nadmiar wody, który może prowadzić do gnicia korzeni. Roślinę zaleca się podlewać, gdy górna warstwa ziemi w doniczce jest sucha. W okresie letnim należy co kilka dni przeprowadzać kontrolę stanu zamiokulkasa. Szybsze parowanie wody podczas upałów sprawia, że po konewkę trzeba sięgać częściej niż zwykle.