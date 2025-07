M ruczenie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kocich dźwięków - kojarzy się z przyjemnością, spokojem i bliskością. Choć naukowcy od lat zastanawiali się, po co koty właściwie mruczą, dopiero teraz udało się połączyć ten dźwięk z konkretnym mechanizmem genetycznym .

Badacze z Uniwersytetu w Kioto postanowili p rzyjrzeć się genowi receptora androgenowego, który może odpowiadać za to, jak często i intensywnie koty się wokalizują . Okazało się, że u kotów z jego krótszą wersją występowało częstsze mruczenie i większa skłonność do "rozmów" z człowiekiem.

Do badania zgłosiło się aż 265 opiekunów kotów w ciągu zaledwie jednego dnia - to pokazuje, jak wielkie jest społeczne zainteresowanie kocią psychiką. Zespół pod kierunkiem Yume Okamoto zebrał dane od 280 domowych kotów, pobierając próbki DNA i analizując ich zachowania .

Okazało się, że nie tylko częstotliwość mruczenia, ale i ogólna "rozmowność" była związana z konkretnym wariantem genu . Co ciekawe, kotki z tą samą wersją genu częściej przejawiały agresję wobec obcych , co może wskazywać na szerszy wpływ genu na kocią osobowość.

W świecie dzikich kotów wokalizacja występuje rzadko - służy przede wszystkim komunikacji między osobnikami. Tymczasem koty domowe nauczyły się mówić... do ludzi. Mruczenie, miałczenie czy ćwierkanie to forma kontaktu skierowana głównie do człowieka, a nie do innych kotów.