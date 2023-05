Roksana Węgiel zyskała popularność dzięki wygranej w konkursie Eurowizja Junior. Od tego czasu piosenki młodej artystki nie schodzą z radiowych list przebojów, a media i internauci śledzą jej karierę. Ponieważ jest aktywna w mediach społecznościowych, wstawiane przez nią posty nie przechodzą bez echa.

Kąśliwe komentarze pod adresem Roksany Węgiel

Ostatnio młoda wokalistka opublikowała zdjęcie, które przez wielu internautów zostało odebrane jako zbyt odważne. Pozuje na nim w staniku od kostiumu kąpielowego. Nie wszystkim spodobało się to, co wstawiła piosenkarka.

Internauci w komentarzach zarzucili 18-latce, że wstawianie zdjęcia w dwuczęściowym kostiumie jej nie wypada. Niektórzy wręcz odnieśli się do aspektu jej religijności.

- Przykro mi patrzeć, w jaką stronę idzie działalność Roxie. Tym bardziej że otwarcie mówiła o wierze. A taka "współczesna" wiara oparta na relatywizmie nic dobrego nie wnosi. Jedynie bałagan i chaos, i to potem potęguje zagubienie młodych ludzi. Roxie, proszę, zastanów się, bo masz ogromny talent, który warto właściwie wykorzystać - napisała jedna z internautek.

- Ładnie, skromnie. Od razu widać, że gorliwa katoliczka - dodał inny komentujący.

- Zastanów się jaki przykład 'wiary' dajesz innym młodym ludziom - zarzucił kolejny internauta.

Nie bez wpływu na tę krytykę może wydawać się również fakt, że Roksana Węgiel od kilku miesięcy spotyka się ze starszym od siebie o osiem lat Kevinem Mglejem, który ma 3-letniego syna. Wzbudza to niemałe kontrowersje, które dodatkowo podsycane są każdorazową aktywnością piosenkarki w mediach społecznościowych.

Pojawiły się również głosy broniące młodą wokalistkę. - Naprawdę nie rozumiem podejścia większości osób w komentarzach. Jest tyle elementów do których można się przyczepić. Nie jestem wierną fanką Roksany, ale żadnemu z was swoją działalnością nie robi krzywdy. Co ma wiara do stroju? Każdy ma prawo ubierać się jak chce i żyć z nim w zjednoczeniu. Dlaczego musimy wierzyć w Boga według sztywno ustawionych społecznie schematów? Czy każdy z nas nie może robić tego w akceptowalny przez nas samych sposób? - napisała pewna internautka.

