Higiena jamy ustnej to nie tylko kwestia świeżego oddechu i zdrowych dziąseł. W naszej jamie ustnej mieszka około 700 różnych rodzajów bakterii, z których część może być naprawdę groźna. Jeśli nie usuwamy płytki nazębnej, bakterie przedostają się do krwiobiegu, wywołując przewlekły stan zapalny, który osłabia naczynia krwionośne. A gdy naczynia krwionośne są osłabione, łatwiej o ich uszkodzenie - na przykład w wyniku udaru niedokrwiennego.

Udar niedokrwienny to sytuacja, w której przepływ krwi do mózgu zostaje zablokowany, najczęściej przez zakrzep lub zwężenie naczyń krwionośnych. To prowadzi do niedotlenienia neuronów, które zaczynają obumierać już po kilku minutach. Skutki mogą być katastrofalne: paraliż, problemy z mową, utrata pamięci, a w wielu przypadkach również śmierć. Choć najczęściej mówi się o wysokim ciśnieniu, cholesterolu czy paleniu papierosów jako czynnikach ryzyka, najnowsze badania sugerują, że na liście poważnych zagrożeń może znaleźć się również zaniedbanie higieny jamy ustnej.

Podczas tegorocznej konferencji American Stroke Association’s International Stroke Conference 2025, naukowcy przedstawili wyniki badań, które sugerują związek między zdrowiem jamy ustnej a ryzykiem udaru. Okazało się, że osoby, które nitkują zęby co najmniej raz w tygodniu, mają o 22% niższe ryzyko udaru niedokrwiennego w porównaniu do tych, które tego nie robią. Jak to możliwe? Klucz tkwi w redukcji przewlekłego stanu zapalnego. Mniej bakterii w jamie ustnej oznacza mniej toksyn i stanów zapalnych w organizmie, co z kolei zmniejsza ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych.



Zobacz również: Dodaj ten jeden składnik do porannej kawy. Skóra będzie jędrna i pełna blasku