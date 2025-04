Anna Lewandowska w kolorowych rajstopach. Zachwyciła na sesji zdjęciowej

Anna Lewandowska przyzwyczaiła już swoich fanów do tego, że nie zwalnia tempa. Najsłynniejsza polska trenerka fitness, a prywatnie żona piłkarza Roberta Lewandowskiego wciąż stawia przed sobą nowe wyzwania, inwestuje w świeże biznesy i intensywnie się rozwija.

Najpopularniejsza polska WAGs jest obecnie właścicielką nie tylko klubów fitness i pilates, ale także marki kosmetycznej, serii suplementów, "apek" do ćwiczeń i cateringu dietetycznego. Pod koniec 2024 roku Lewandowska otworzyła też "Edans Studio" w Barcelonie, ale wiele wskazuje na to, że nie jest to jej ostatni projekt.

Anna Lewandowska znana jest też ze swojej miłości do mody i choć od czasu do czasu zdarza się jej zaliczyć wpadkę, to zazwyczaj zbiera od stylistów mnóstwo komplementów. Tak może być i teraz - Lewandowska pojawiła się właśnie na okładce nowego wydania ELLE i zaskoczyła oryginalną, mocno osadzoną w obowiązujących trendach stylizacją.

Anna Lewandowska w oryginalnej czerwonej stylizacji. Rajstopy to hit

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie zdjęcie nowej okładki magazynu ELLE, na której pozuje w czerwonym total looku. Żona Roberta Lewandowskiego zdecydowała się na stylizację nawiązującą do jej miłości do tańca - sukienkę baletnicy na ramiączkach, baletki i rajstopy w tym samym kolorze.

"Jest jedna rzecz, która odmieniła moje życie. To taniec. Stał się dla mnie sposobem na odpuszczanie. Kiedy tańczę, czuję się wolna, od wszystkiego" - czytamy pod postem, a słowa sportsmenki pochodzą z jej najnowszego wywiadu dla magazynu.

W wywiadzie gwiazda przyznała też, że tylko w miejscach związanych ze sportem czuje się naprawdę komfortowo i bezpiecznie:

"Pewnie cię zaskoczę, ale często brakuje mi pewności siebie. To dlatego czasami chowam się za gardą, wkładam pancerz. Chcę się w ten sposób chronić. W miejscach mi bliskich – siłownia, sala ćwiczeń – jest mi dobrze, ale są takie, gdzie czuję się niekomfortowo. Czerwony dywan, pokazy mody, ścianki – nie jest to dla mnie naturalne środowisko i często mnie to stresuje" - powiedziała w wywiadzie.

Autorką najnowszej sesji zdjęciowej Lewandowskiej jest Zuza Krajewska, której udało się zawrzeć na jednym zdjęciu dwie wielki miłości Lewandowskiej - taniec i modę.

