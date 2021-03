Bartosz Żukowski, znany z roli Waldusia w serialu "Świat według Kiepskich" zmienił się niedawno nie do poznania. Jakiś czas temu w mediach pojawiło się nagranie, na którym aktor nie wygląda najlepiej.

Zdjęcie Bartosz Żukowski wystąpił w nagraniu dla organizacji zajmującej się opieką nad zwierzętami /screen /YouTube

Widzowie pokochali go za rolę w Waldusia. "Świat według Kiepskich" przyniósł mu rozgłos, a jego rozmowy z serialowym ojcem - Ferdynandem Kiepskim, w rolę którego wciela się Andrzej Grabowski, przeszły już do historii.

Mimo wszystko poza telewizyjnym ekranem Bartosz rzadko pojawiał się gdziekolwiek indziej.



Stronił od wywiadów, reklam, czy nawet imprez branżowych. Media rozpisywały się natomiast na temat jego życia prywatnego i sensacyjnego rozstania z żoną Ewą.



Teraz od dłuższego czasu o Bartoszu jednak było cicho, aż do tego momentu. Kilka tygodni temu aktor nagrywał spot dla jednej z fundacji działającej na rzecz zwierząt.



To właśnie na tym nagraniu, gdzie gwiazdor apeluje o pomoc dla zwierząt, wygląda bardzo niekorzystnie - podkrążone oczy, blada cera, niedbały zarost, ubytki w uzębieniu i nieuczesane włosy.



Oczywistym jest, że nie wygląd jest najważniejszy w życiu człowieka, ale fani aktora zwyczajnie zaczęli się o niego martwić.



"Walduś, co Ci jest? Ciężko wyglądasz" - pytali zaniepokojeni w komentarzach pod nagraniem.



Zdjęcie Andrzej Grabowski i Bartosz Żukowski na planie serialu "Świat według Kiepskich" / Telus / AKPA

Zdjęcie Wyglądem aktora na nagraniu zmartwili się jego fani / screen / YouTube

