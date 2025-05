Sama w domu z maluszkiem? Ułatw sobie codzienność

Przygotowujesz wyprawkę dla noworodka? Pomyśl nie tylko o ubrankach czy wózku - przyda się również dedykowana rodzicom elektronika. Jeśli nawet zostawiliśmy te zakupy na ostatnią chwilę, nic straconego - wszystkie gadżety możemy kupić w jednym miejscu - na stronie Media Expert. Zróbmy to dla siebie - by zadbać o swój komfort i chwilę odpoczynku, ale też dla dziecka, gdyż wiele z poniższych gadżetów zadba o jego bezpieczeństwo.

Laktator

Dla matek karmiących piersią urządzenie do odciągania mleka jest synonimem wolności. Gdy chcemy umówić się z przyjaciółką na kawę, wyjść wieczorem do kina lub po prostu się wyspać, możliwość przygotowania mleka do butelki, które będzie mógł podać tata niemowlaka, jest nieoceniona.

Elektryczne modele nie wymagają od nas wiele, wystarczy przystawić do piersi i cierpliwie poczekać. Warto, bo chwila dla siebie w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach życia dziecka jest naprawdę bezcenna.

Podgrzewacz do butelek

Z pomocą przychodzi też podgrzewacz do butelek - brzmi banalnie, ale jeśli dziecko pije mleko modyfikowane, to osiągnięcie optymalnej temperatury mieszanki w środku nocy, kiedy już marzymy o powrocie do łóżka, bywa wyczerpujące. Dobry podgrzewacz utrzymuje ciepło lub błyskawicznie podgrzewa pokarm do wybranej temperatury. Wystarczy wrzucić do wody mleko w proszku i gotowe - nie trzeba biegać między kuchnią a sypialnią, nie trzeba się martwić o to, czy mleko nie jest za zimne albo - co gorsza - za gorące. Prosty sprzęt, a zmienia naprawdę wiele.

Dla bezpieczeństwa dziecka i własnego spokoju warto się zaopatrzyć w monitor oddechu 123RF/PICSEL

Elektroniczna niania

Nieoceniona w codzienności z maluchem jest też elektroniczna niania. W wersji z kamerką daje nam poczucie, że jesteśmy zawsze blisko, nawet jeśli akurat przebywamy na innym piętrze. Gdy nasze dziecko śpi, możemy zająć się sobą - posiedzieć na tarasie z książką albo wziąć szybką kąpiel - bez ciągłego nasłuchiwania, czy aby na pewno nic się nie dzieje. Obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym to nie tylko wygoda, ale też ogromny komfort psychiczny. To niezbędny sprzęt szczególnie dla osób mieszkających w domu lub mieszkaniu o dużej powierzchni.

Monitor oddechu

Jeszcze parę godzin temu bawiliśmy się z niemowlakiem, wszystko było w porządku. Udało się uśpić malucha na rękach i odłożyliśmy go do łóżka. I nagle… alarm! Monitor oddechu wykrył bezdech! Trudno nawet mówić o tym, co by było, gdybyśmy nie posiadali tego urządzenia.

Przypadki śmierci łóżeczkowej (SIDS) nie są może częste, ale sama świadomość istnienia tego problemu może spędzać młodym rodzicom sen z powiek.

Dlatego dla bezpieczeństwa dziecka i własnego spokoju warto się w taki monitor zaopatrzyć. Urządzenie kontroluje oddech dziecka i uruchamia alarm, jeśli coś jest nie tak. A rodzice mają szansę przespać kilka godzin bez przerwy.

Sterylizator

Docenimy również urządzenie, które zdejmuje z nas obowiązek codziennego gotowania butelek i smoczków. Dzięki niemu mamy pewność, że wszystko, co trafia do buzi dziecka, jest naprawdę czyste. Nie musimy pamiętać, kiedy ostatnio coś wyparzaliśmy - wystarczy tylko nacisnąć przycisk. I tak, to kolejny drobiazg, który daje nam… więcej czasu. A czas, jak wiemy, jest teraz na wagę złota.

W Media Expert można znaleźć wszystkie te akcesoria w jednym miejscu, bez biegania po różnych sklepach czy przeglądania dziesiątek stron. Warto, gdyż po prostu ułatwią nam codzienność. Pozwalają spokojniej spać, wyjść z domu, pozostawiając dziecko pod opieką taty czy zaoszczędzić chwilkę na małą przerwę. Nie po to, żeby uciec od macierzyństwa, a po to, żeby przeżyć je pełniej i radośniej.

Materiał promocyjny