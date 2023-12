Joanna Racewicz słynie z wyczucia stylu i pięknych kreacji. Jej instagramowy profil śledzi już ponad 126 tys. osób, które chętnie komentują zamieszczane przez dziennikarkę posty.

Gwiazda zamieszcza na Instagramie nie tylko zdjęcia kolejnych modnych stylizacji czy zdjęć z branżowych imprez. Chętnie dzieli się z fanami swoją prywatnością oraz często wypowiada się na wiele ważnych społecznie tematów. Wśród jej wpisów nie brakuje tych dotyczących hejtu w sieci, czy tych dotyczących kobiet i ich problemów.

Joanna Racewicz wyjechała na święta

Tym razem podzieliła się z fanami nagraniem... ze słonecznej Teneryfy.

Moja "magia Świąt" Bez pośpiechu, bez gotowania, barszczu i pierogów. Po mojemu. Tak, jak lubię. Synku, jesteś mistrzem. Kocham. Choć Cię nie widać. Jesteś. W każdej chwili. napisała Joanna Racewicz

Na opublikowanym filmiku możemy zobaczyć, jak uśmiechnięta spaceruje po plaży oraz pozuje na tle pięknych widoków. Na jednym z urywków filmiku widać także, że prezenterka na świąteczny wyjazd zabrała także swojego ukochanego psa.

Gwiazda postawiła na czarny total look, do czarnych legginsów dobrała elegancją kamizelkę oraz złotą biżuterię. Stylizacji charakteru dodają modne okulary przeciwsłoneczne.

W komentarzach pod nagraniem fani zachwycali się pomysłem Joanny Racewicz na święta.

"Inspiruje mnie Pani swoim podejściem do życia", "Teneryfa jest bajeczna, Wesołych Świąt", No i super, nie ma co się stresować "tradycją" " - pisali w komentarzach.

Styl Joanny Racewicz

Dziennikarkę najczęściej możemy zobaczyć w klasycznych stylizacjach. Nie oznacza to, że rezygnuje z najnowszych trenów, raczej wybiera z nich to, co najlepiej pasuje do jej sylwetki.



W szafie Joanny Racewicz nie brakuje garniturów czy marynarek, dziennikarka często stawia na wyraziste kolory i eleganckie dodatki. Lubi też połączenia total look. Jej stylizacje w jednym kolorze zawsze przyciągają spojrzenia i są szeroko komentowane w w mediach. Niedawno na jednej z imprez zachwyciła złotą kreacją.

Styl Joanny Racewicz chętnie naśladują fanki, a jej modowe wybory są inspiracją dla wielu kobiet.