Czasem warto przypomnieć sobie kulinarne podstawy. Zdarza się, że w codziennym pośpiechu w kuchni zapominamy o najprostszych sprawach, a oczekiwanie na obiad wydaje się trwać w nieskończoność. Po pierwsze - im mniejsze kawałki, tym ziemniaki szybciej się ugotują . Sprawne pokrojenie bulw znacząco skróci czas obróbki. Warto jednocześnie podkreślić, że krótsze gotowanie to też mniejszy stopień utraty wartości odżywczych warzyw.

Druga kwestia dotyczy tego, kiedy solić ziemniaki . Dodanie soli powinno mieć miejsce, kiedy woda zacznie wrzeć. To jednak nie wszystko, co warto zrobić podczas pracy nad obiadem.

Podczas gotowania ziemniaków warto dodać do wody łyżkę masła lub oleju . Nie tylko wpływają pozytywnie na smak, ale i konsystencję. Niewielka ilość wybranego produktu tworzy na powierzchni cienką warstwę ochronną, dzięki której ciepło w naczyniu jest rozprowadzane równomiernie. W efekcie ziemniaki gotują się szybciej , a każda minuta zaoszczędzona w kuchni jest na wagę złota. Smakują znakomicie, więc dodawanie porcji masła, kiedy warzywa są już na talerzu, jest zbędne.

Dociekliwi kucharze idą jeszcze o krok dalej, stawiając na produkt, który niekoniecznie kojarzy się z idealnym towarzyszem dla swojskich kartofli. Zastanawiasz się, jak poprawić ich wygląd, strukturę i smak? Dodanie soku z cytryny do gotowania ziemniaków ma kilka praktycznych i smakowych zalet, które zaskoczą niejednego kucharza.

Dzięki cytrusowi ziemniaki dłużej zachowują jasny, apetyczny kolor, zamiast ciemnieć. To szczególnie ważne, gdy chcemy wykorzystać je do sałatek lub purée. Właściwości cytryny sprawiają również, że ziemniaki pozostają sprężyste i zwarte. Chwila kuchennej nieuwagi nie spowoduje, że w mig się rozpadną. Wystarczy dodać 1-2 łyżki soku z cytryny na garnek wody, by nadać ziemniakom subtelny aromat i odświeżający smak. Świetnie komponuje się z koperkiem i pietruszką.