Billie Eilish opublikowała filmik, w którym się rozbiera

Filmik zatytułowany „Nie moja odpowiedzialność” został opublikowany w mediach społecznościowych. Widać na nim piosenkarkę, która zdejmuje ubranie i zanurza się w czarnej cieczy.

Zdjęcie Billie Eilish nagrała film z przesłaniem dla fanów /Zoran Veselinovic/Photoshot /East News

W tym czasie melorecytuje do ponurego podkładu muzycznego o tym, że nie może się pogodzić ze wstydem przypisanym cielesności.

Reklama

Artystka zwraca się w swoim filmiku zarówno do swoich fanów, jak i do tych, którzy ją krytykują.

- Masz opinię na temat moich opinii, mojej muzyki, moich ubrań, mojego ciała. Niektórzy nienawidzą tego, co noszę, inni to chwalą, jeszcze inni starają się z tego powodu zawstydzić innych, zawstydzić mnie. Czuję, że patrzysz i nic, co robię, nie jest niewidzialne, więc chociaż czuję twoje spojrzenia, dezaprobatę lub westchnienia, gdybym się tym kierowała w życiu, nie byłabym w stanie wykonać ruchu - mówi.

W dalszej części swojego nagrania Eilish, zdejmując kolejne ubrania, pyta:

- Czy chciałbyś, bym była mniejsza? Słabsza? Łagodniejsza? Wyższa? Czy chciałbyś, żebym siedziała cicho? Czy moje ramiona cię prowokują? Czy klatka piersiowa? Czy jestem swoim żołądkiem? Swoimi biodrami?

A następnie, gdy rozebrana do stanika zanurza się w smolistej cieczy, dodaje:

- Czy moja wartość opiera się na tym, jak mnie postrzegasz? A może twoja opinia o mnie nie jest moją odpowiedzialnością?

Filmik nie został nagrany teraz. Był już wyświetlony podczas marcowego występu Eilish w Miami w ramach trasy: "Where Do We Go?". Później - z powodu pandemii koronawirusa - trasa została zawieszona.

Po tamtym koncercie piosenkarka wyjaśniła, że wideo jest jej protestem skierowanym przede wszystkim do ludzi, którzy wychwalają ją za to, że ubiera się skromnie, a nie jak dziwka, bo w ten sposób daje przykład innym dziewczynom.

- Nie podoba mi się ten dziwny, nowy świat wspierania mnie poprzez zawstydzanie ludzi, którzy mogą nie podzielać mojego stylu - wyjaśniła wtedy. Nie zdecydowała się jednak wówczas udostępnić w sieci filmiku ze swoim protestem. Zrobiła to teraz.

Wideo "Nie moja odpowiedzialność" można obejrzeć m.in. w serwisie YouTube, po wpisaniu tytułu: "Billie Eilish - NOT MY RESPONSIBILITY - a short film".

Zdjęcie Billie Eilish jest idolką nastolatek / BACKGRID / East News